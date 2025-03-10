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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250310/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-9-طائرات-أوكرانية-مسيرة-فوق-5-مناطق-في-روسيا-ليلا-1098542347.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 9 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 5 مناطق في روسيا ليلا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 9 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 5 مناطق في روسيا ليلا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت تسع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعات سامارا وفورونيج... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T04:22+0000
2025-03-10T04:22+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت تسع طائرات دون طيار أوكرانية".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.القوات الروسية تحرر بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250309/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-هروب-واسعة-لوحدات-الجيش-الأوكراني-من-مقاطعة-كورسك-فيديو--1098530165.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط 9 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 5 مناطق في روسيا ليلا

04:22 GMT 10.03.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورنظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس - 400"
نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس - 400 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت تسع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعات سامارا وفورونيج وأوريول وبيلغورود وكورسك.
وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت تسع طائرات دون طيار أوكرانية".
ثلاث منها فوق أراضي مقاطعة سامارا، وطائرتان دون طيار فوق أراضي مقاطعتي فورونيج وأوريول، وواحدة فوق أراضي كل من منطقتي بيلغورود وكورسك".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
القوات الروسية تدمر دبابة أمريكية من طراز أبرامز في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط محاولة هروب واسعة لوحدات الجيش الأوكراني من مقاطعة كورسك... فيديو
أمس, 14:38 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
القوات الروسية تحرر بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك
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