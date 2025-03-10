https://sarabic.ae/20250310/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-9-طائرات-أوكرانية-مسيرة-فوق-5-مناطق-في-روسيا-ليلا-1098542347.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 9 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 5 مناطق في روسيا ليلا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 9 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 5 مناطق في روسيا ليلا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت تسع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعات سامارا وفورونيج... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T04:22+0000
2025-03-10T04:22+0000
2025-03-10T04:22+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095189521_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_5fd21ec5392af756ad99ff26bb96ad9b.jpg
وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت تسع طائرات دون طيار أوكرانية".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.القوات الروسية تحرر بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250309/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-هروب-واسعة-لوحدات-الجيش-الأوكراني-من-مقاطعة-كورسك-فيديو--1098530165.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095189521_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1781a1d02f60352d1b3ab4546a125b4c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط 9 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 5 مناطق في روسيا ليلا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت تسع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعات سامارا وفورونيج وأوريول وبيلغورود وكورسك.
وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت تسع طائرات دون طيار أوكرانية".
ثلاث منها فوق أراضي مقاطعة سامارا، وطائرتان دون طيار فوق أراضي مقاطعتي فورونيج وأوريول، وواحدة فوق أراضي كل من منطقتي بيلغورود وكورسك".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية
تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا،
والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.