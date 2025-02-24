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الإنسان والثقافة
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شؤون عسكرية
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17:34 GMT
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عالم سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250224/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-22-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1098104814.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 22 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T04:24+0000
2025-02-24T04:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 22 طائرة مسيرة أوكرانية، 16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة ريازان".وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت "طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية القرم".ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250223/الجيش-الروسي-يصد-4-هجمات-لنظام-كييف-على-محور-كورسك-ويكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-1098084532.html
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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:24 GMT 24.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 22 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 22 طائرة مسيرة أوكرانية، 16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة ريازان".
وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت "طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية القرم".
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يصد 4 هجمات لنظام كييف على محور كورسك ويكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة
أمس, 11:01 GMT
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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