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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250309/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-مالايا-لوكنيا-وتشيركاسكوي-بوريتشنوي-وكوسيتسا-في-مقاطعة-كورسك-1098534489.html
القوات الروسية تحرر بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تحرر بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حررت بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك الروسية. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T17:25+0000
2025-03-09T17:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "نتيجة للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، مساء اليوم 9 مارس (آذار الجاري)، تم تحرير بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك".وأكد البيان أن "الجيش الروسي يواصل هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في هذا القطاع من الجبهة".وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بعد العمليات الدؤوبة، بتحرير بلدة كونستانتينوبول، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت: "تم دحر تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغاتير وفيدوروفكا وفيسيلوي وفوسكريسينكا ودنيبروإينيرغيا ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية".وعلى محور خاركوف، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات لواءين مشاة آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي كازاتشيا لوبان وفولشانسك في المقاطعة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250309/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-هروب-واسعة-لوحدات-الجيش-الأوكراني-من-مقاطعة-كورسك-فيديو--1098530165.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك

17:25 GMT 09.03.2025 (تم التحديث: 17:36 GMT 09.03.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حررت بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك الروسية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "نتيجة للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، مساء اليوم 9 مارس (آذار الجاري)، تم تحرير بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك".
وأكد البيان أن "الجيش الروسي يواصل هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في هذا القطاع من الجبهة".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كونستانتينوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
القوات الروسية تدمر دبابة أمريكية من طراز أبرامز في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط محاولة هروب واسعة لوحدات الجيش الأوكراني من مقاطعة كورسك... فيديو
14:38 GMT
وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بعد العمليات الدؤوبة، بتحرير بلدة كونستانتينوبول، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت: "تم دحر تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغاتير وفيدوروفكا وفيسيلوي وفوسكريسينكا ودنيبروإينيرغيا ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو أكثر من 145 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارة و3 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع "كراب" بولندي الصنع ذاتي الحركة.
وعلى محور خاركوف، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات لواءين مشاة آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي كازاتشيا لوبان وفولشانسك في المقاطعة.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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