https://sarabic.ae/20250309/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-مالايا-لوكنيا-وتشيركاسكوي-بوريتشنوي-وكوسيتسا-في-مقاطعة-كورسك-1098534489.html
القوات الروسية تحرر بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تحرر بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حررت بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك الروسية. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T17:25+0000
2025-03-09T17:25+0000
2025-03-09T17:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086649243_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_eed0172b91a299c592a1932600ec2fcf.jpg
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "نتيجة للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، مساء اليوم 9 مارس (آذار الجاري)، تم تحرير بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك".وأكد البيان أن "الجيش الروسي يواصل هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في هذا القطاع من الجبهة".وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بعد العمليات الدؤوبة، بتحرير بلدة كونستانتينوبول، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت: "تم دحر تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغاتير وفيدوروفكا وفيسيلوي وفوسكريسينكا ودنيبروإينيرغيا ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية".وعلى محور خاركوف، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات لواءين مشاة آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي كازاتشيا لوبان وفولشانسك في المقاطعة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250309/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-هروب-واسعة-لوحدات-الجيش-الأوكراني-من-مقاطعة-كورسك-فيديو--1098530165.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086649243_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_cda169b6e3de8740dee3fd89fcac247c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك
17:25 GMT 09.03.2025 (تم التحديث: 17:36 GMT 09.03.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حررت بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك الروسية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "نتيجة للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، مساء اليوم 9 مارس (آذار الجاري)، تم تحرير بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك".
وأكد البيان أن "الجيش الروسي يواصل هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في هذا القطاع من الجبهة".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كونستانتينوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بعد العمليات الدؤوبة، بتحرير بلدة كونستانتينوبول، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت: "تم دحر تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغاتير وفيدوروفكا وفيسيلوي وفوسكريسينكا ودنيبروإينيرغيا ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو أكثر من 145 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارة و3 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع "كراب" بولندي الصنع ذاتي الحركة.
وعلى محور خاركوف، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات لواءين مشاة آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي كازاتشيا لوبان وفولشانسك في المقاطعة.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.