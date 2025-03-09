https://sarabic.ae/20250309/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-هروب-واسعة-لوحدات-الجيش-الأوكراني-من-مقاطعة-كورسك-فيديو--1098530165.html
القوات الروسية تحبط محاولة هروب واسعة لوحدات الجيش الأوكراني من مقاطعة كورسك... فيديو
القوات الروسية تحبط محاولة هروب واسعة لوحدات الجيش الأوكراني من مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي دمر قافلة من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، التي فرت من سودجا في مقاطعة كورسك الروسية. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T14:38+0000
2025-03-09T14:38+0000
2025-03-09T14:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في البيان: "تم القضاء على المسلحين الأوكرانيين ومعداتهم في قرية سودجا بمقاطعة كورسك، من قبل مشغلي الطائرات المسيرة من مركز "روبيكون" التابع لوزارة الدفاع الروسية".وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بعد العمليات الدؤوبة، بتحرير بلدة كونستانتينوبول، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو أكثر من 145 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارة و3 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع "كراب" بولندي الصنع ذاتي الحركة.وعلى محور خاركوف، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات لواءين مشاة آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي كازاتشيا لوبان وفولشانسك في المقاطعة.
https://sarabic.ae/20250309/وحدات-الحرب-الإلكترونية-الروسية-في-مقاطعة-كورسك-1098523751.html
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تحبط محاولة هروب واسعة لوحدات الجيش الأوكراني من مقاطعة كورسك... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي دمر قافلة من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، التي فرت من سودجا في مقاطعة كورسك الروسية.
وجاء في البيان: "تم القضاء على المسلحين الأوكرانيين ومعداتهم في قرية سودجا بمقاطعة كورسك، من قبل مشغلي الطائرات المسيرة من مركز "روبيكون" التابع لوزارة الدفاع الروسية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كونستانتينوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بعد العمليات الدؤوبة، بتحرير بلدة كونستانتينوبول، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت: "تم دحر تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغاتير وفيدوروفكا وفيسيلوي وفوسكريسينكا ودنيبروإينيرغيا ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو أكثر من 145 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارة و3 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع "كراب" بولندي الصنع ذاتي الحركة.
وعلى محور خاركوف، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات لواءين مشاة آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي كازاتشيا لوبان وفولشانسك في المقاطعة.