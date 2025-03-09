https://sarabic.ae/20250309/وحدات-الحرب-الإلكترونية-الروسية-في-مقاطعة-كورسك-1098523751.html
وحدات الحرب الإلكترونية الروسية في مقاطعة كورسك
وحدات الحرب الإلكترونية الروسية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة توثق العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لمجموعة قوات "الشمال" الروسية، في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T14:00+0000
2025-03-09T14:00+0000
2025-03-09T14:01+0000
وسائط متعددة
صور
روسيا
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/09/1098523924_0:122:3205:1925_1920x0_80_0_0_aa1e262e461835153fe9724484df0501.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/09/1098523924_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_3530b502b29d2c4aa024b81574461b24.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, صور, روسيا, الجيش الروسي
фото, صور, روسيا, الجيش الروسي
وحدات الحرب الإلكترونية الروسية في مقاطعة كورسك
14:00 GMT 09.03.2025 (تم التحديث: 14:01 GMT 09.03.2025)
جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة توثق العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لمجموعة قوات "الشمال" الروسية، في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية.
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
جندي روسي أثناء تنفيذ مهمة من قبل وحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك
جندي روسي أثناء تنفيذ مهمة من قبل وحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه كورسك
العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه كورسك
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
جندي روسي يحمل بندقية خلال مناوبة لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك
جندي روسي يحمل بندقية خلال مناوبة لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
جنود روس ينفذون خلال مهمة لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك
جنود روس ينفذون خلال مهمة لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك
العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك
العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
آلية عسكرية روسية تتبع لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك
آلية عسكرية روسية تتبع لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور
العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك
العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك