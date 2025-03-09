وحدات الحرب الإلكترونية الروسية في مقاطعة كورسك

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:29 GMT
7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:26 GMT
5 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
15:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
16:00 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:25 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
17:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة، الدفاع السورية تعلن إحالة المتجاوزين في "الساحل" إلى المحكمة العسكرية
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20250309/وحدات-الحرب-الإلكترونية-الروسية-في-مقاطعة-كورسك-1098523751.html
وحدات الحرب الإلكترونية الروسية في مقاطعة كورسك
وحدات الحرب الإلكترونية الروسية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة توثق العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لمجموعة قوات "الشمال" الروسية، في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا, الجيش الروسي
фото, صور, روسيا, الجيش الروسي

وحدات الحرب الإلكترونية الروسية في مقاطعة كورسك

14:00 GMT 09.03.2025 (تم التحديث: 14:01 GMT 09.03.2025)
تابعنا عبر
جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة توثق العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لمجموعة قوات "الشمال" الروسية، في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية.
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي روسي أثناء تنفيذ مهمة من قبل وحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك

جندي روسي أثناء تنفيذ مهمة من قبل وحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة &quot;الشمال&quot; الروسية، في اتجاه كورسك - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندي روسي أثناء تنفيذ مهمة من قبل وحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه كورسك

العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة &quot;الشمال&quot; الروسية في اتجاه كورسك - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه كورسك

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي روسي يحمل بندقية خلال مناوبة لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك

جندي روسي يحمل بندقية خلال مناوبة لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة &quot;الشمال&quot; الروسية، في اتجاه كورسك - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندي روسي يحمل بندقية خلال مناوبة لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

جنود روس ينفذون خلال مهمة لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك

جنود روس ينفذون خلال مهمة لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة &quot;الشمال&quot; الروسية، في اتجاه كورسك - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود روس ينفذون خلال مهمة لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك

العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة &quot;الشمال&quot; الروسية، في اتجاه كورسك - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك

العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة &quot;الشمال&quot; الروسية، في اتجاه كورسك - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

آلية عسكرية روسية تتبع لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك

آلية عسكرية روسية تتبع لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة &quot;الشمال&quot; الروسية، في اتجاه كورسك - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

آلية عسكرية روسية تتبع لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك

العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة &quot;الشمال&quot; الروسية، في اتجاه كورسك - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

العمل القتالي لوحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه كورسك

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