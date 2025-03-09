https://sarabic.ae/20250309/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-88-مسيرة-أوكرانية-الليلة-الماضية-في-عدة-مناطق-1098516990.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 88 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في عدة مقاطعات
الدفاع الجوي الروسي يدمر 88 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في عدة مقاطعات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسيةأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 88 طائرة أوكرانية دون طيار، فوق أراضي عدة مقاطعات. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T06:13+0000
2025-03-09T06:13+0000
2025-03-09T06:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075184481_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ee12f73895c4af1efa8be36c93679669.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "في الفترة من الساعة 20.00 بتوقيت موسكو يوم 8 مارس/ آذار، إلى الساعة 07.00 بتوقيت موسكو يوم 9 مارس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 88 طائرة دون طيار أوكرانية".وأضاف البيان: "تم تدمير 52 طائرة دون طيار، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و13 طائرة دون طيار، فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، تسع طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة روستوف، وثماني طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاث مسيرات فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وثلاث طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وطائرة مسيرة واحدة، فوق أراضي كل من إقليم كراسنودار ومقاطعتي ريازان وكورسك".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
https://sarabic.ae/20250309/تدمير-أكثر-من-5-طائرات-مسيرة-فوق-أراضي-فورونيج-الروسية-1098515662.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075184481_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_0710ff81f2d18fac15844353303ab09d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر 88 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في عدة مقاطعات
أعلنت وزارة الدفاع الروسيةأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 88 طائرة أوكرانية دون طيار، فوق أراضي عدة مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان لها: "في الفترة من الساعة 20.00 بتوقيت موسكو يوم 8 مارس/ آذار، إلى الساعة 07.00 بتوقيت موسكو يوم 9 مارس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 88 طائرة دون طيار أوكرانية".
وأضاف البيان: "تم تدمير 52 طائرة دون طيار، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و13 طائرة دون طيار، فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، تسع طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة روستوف، وثماني طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاث مسيرات فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وثلاث طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وطائرة مسيرة واحدة، فوق أراضي كل من إقليم كراسنودار ومقاطعتي ريازان وكورسك".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا،
والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.