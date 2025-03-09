https://sarabic.ae/20250309/تدمير-أكثر-من-5-طائرات-مسيرة-فوق-أراضي-فورونيج-الروسية-1098515662.html
تدمير أكثر من 5 طائرات مسيرة فوق أراضي فورونيج الروسية
تدمير أكثر من 5 طائرات مسيرة فوق أراضي فورونيج الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر جوسيف، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 5 طائرات مسيرة في منطقتين بالمقاطعة، مشيرًا إلى عدم وقوع... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T01:01+0000
2025-03-09T01:01+0000
2025-03-09T01:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
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موسكو – سبوتنيك. وقال جوسيف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "اعترضت قوات الدفاع الجوي العاملة وأنظمة الحرب الإلكترونية في منطقتين بمنطقة فورونيج خمس طائرات مسيرة أخرى".وأضاف أنه "حسب المعطيات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250308/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-31-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1098487040.html
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روسيا, طائرة مسيرة
تدمير أكثر من 5 طائرات مسيرة فوق أراضي فورونيج الروسية
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر جوسيف، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 5 طائرات مسيرة في منطقتين بالمقاطعة، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو – سبوتنيك. وقال جوسيف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "اعترضت قوات الدفاع الجوي العاملة وأنظمة الحرب الإلكترونية في منطقتين بمنطقة فورونيج خمس طائرات مسيرة أخرى".
وأضاف أنه "حسب المعطيات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار
".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.