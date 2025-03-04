https://sarabic.ae/20250304/الجيش-الروسي-يستهدف-بمختلف-الأسلحة-الدقيقة-المطارات-العسكرية-ومخازن-الأسلحة-الأوكرانية-1098373573.html
الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف القوات التابعة لها، الليلة الماضية، للمواقع العسكرية الاستراتيجية الأوكرانية، بما في ذلك المطارات ومخازن الأسلحة في أكثر من... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T10:04+0000
2025-03-04T10:04+0000
2025-03-04T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والموجه، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 142 منطقة".وأفادت الوزارة بأن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات تجمع قوات "الشمال" الروسية على محور خاركوف بلغت نحو 45 عسكريًا.وجاء في البيان: "استهدفت مجموعات تابعة لقوات "الشمال"، على محور خاركوف، تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في محيط فولتشانسك وليبسي في مقاطعة خاركوف".وأشار البيان إلى أن قوات مجموعة "الغرب" الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 225 عسكريًا.وجاء في البيان: "عززت وحدات من تجمع قوات "الغرب" مواقعها، واستهدفت أفراد ومعدات لثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع المحلي، في مناطق بلدات كاربوفكا وكاترينوفكا وكيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وشيكوفكا وكامينكا في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان، أن وحدات تابعة لقوات "الجنوب" عززت مواقعها واستهدفت أفراد ومعدات، من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات، شيفتشينكو، وفيرخنيكامينسكوي، وبليشيفكا، وسيفيرسك، وكونستانتينوفكا، وسيريبريانكا، وكراماتورسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "واصلت وحدات مجموعة "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت أفراد ومعدات تابعة القوات الأوكرانية، في مناطق بلدات أوترادنوي وكومار وبريفولنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه".كما أعلنت الوزارة، استهداف وحدات من تجمع قوات "دنيبر" أفراد ومعدات، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات، سادوفوي، وميخائيلوفكا، في مقاطعة خيرسون، ومالي شيرباكي في مقاطعة زابوروجيا "كما استهدفت وحدات تجمع قوات "المركز"، أفراد ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق، ديميتروف، نوفوبافلوفكا، أندرييفكا، أوداتشنوي، إليزافيتوفكا، كراسنوارميسك، أوسبينوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، قنبلة جوية موجهة من طراز "جدام"، أمريكية الصنع، و93 طائرة دون طيار.الدفاع الجوي الروسي يسقط 18 مسيرة أوكرانية في عدة مقاطعات خلال الليل
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رصد عسكري, روسيا
الجيش الروسي يستهدف المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في 142 منطقة
10:04 GMT 04.03.2025 (تم التحديث: 11:07 GMT 04.03.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف القوات التابعة لها، الليلة الماضية، للمواقع العسكرية الاستراتيجية الأوكرانية، بما في ذلك المطارات ومخازن الأسلحة في أكثر من 142 موقعا.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والموجه، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 142 منطقة".
وأفادت الوزارة بأن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات تجمع قوات "الشمال" الروسية على محور خاركوف بلغت نحو 45 عسكريًا.
وجاء في البيان: "استهدفت مجموعات تابعة لقوات "الشمال"، على محور خاركوف، تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في محيط فولتشانسك وليبسي في مقاطعة خاركوف".
تكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 45 عسكريًا ودبابة وسيارتين ومركبتين مدرعتين عسكريتين.
وأشار البيان إلى أن قوات مجموعة "الغرب" الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 225 عسكريًا.
وجاء في البيان: "عززت وحدات من تجمع قوات "الغرب" مواقعها، واستهدفت أفراد ومعدات لثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع المحلي، في مناطق بلدات كاربوفكا وكاترينوفكا وكيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وشيكوفكا وكامينكا في مقاطعة خاركوف".
خسائر العدو بلغت نحو 225 عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفع ميداني غربي الصنع، بالإضافة إلى تدمير ثلاث محطات للحرب الإلكترونية.
وأضاف البيان، أن وحدات تابعة لقوات "الجنوب" عززت مواقعها واستهدفت أفراد ومعدات، من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات، شيفتشينكو، وفيرخنيكامينسكوي، وبليشيفكا، وسيفيرسك، وكونستانتينوفكا، وسيريبريانكا، وكراماتورسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
خسائر العدو بلغت قرابة 265 عسكرياً، و4 مركبات قتالية مصفحة، و4 سيارات، و3 مدافع ميدان.
وتابع البيان: "واصلت وحدات مجموعة "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت أفراد ومعدات تابعة القوات الأوكرانية، في مناطق بلدات أوترادنوي وكومار وبريفولنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه".
بلغت خسائر العدو نحو 185 عسكريا، ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وعشر سيارات، بالإضافة إلى ثلاث قطع مدفعية ميدانية.
كما أعلنت الوزارة، استهداف وحدات من تجمع قوات "دنيبر" أفراد ومعدات، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات، سادوفوي، وميخائيلوفكا، في مقاطعة خيرسون، ومالي شيرباكي في مقاطعة زابوروجيا "
خسائر القوات الأوكرانية، بلغت نحو 60 عسكرياً، وسيارتين، ومحطة حرب إلكترونية.
كما استهدفت وحدات تجمع قوات "المركز"، أفراد ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق، ديميتروف، نوفوبافلوفكا، أندرييفكا، أوداتشنوي، إليزافيتوفكا، كراسنوارميسك، أوسبينوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
خسائر العدو بلغت نحو 595 عسكريا، ومركبتين قتاليتين مصفحتين، وخمس شاحنات صغيرة، ومدفعي ميدان.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، قنبلة جوية موجهة من طراز "جدام"، أمريكية الصنع، و93 طائرة دون طيار.