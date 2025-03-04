https://sarabic.ae/20250304/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-18-مسيرة-أوكرانية-في-عدة-مقاطعات-خلال-الليل-1098366467.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 18 مسيرة أوكرانية في عدة مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 18 مسيرة أوكرانية في عدة مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 18 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق أراضي عدة مقاطعات. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T04:37+0000
2025-03-04T04:37+0000
2025-03-04T05:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 18 طائرة أوكرانية دون طيار".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو من عام 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.مقاتلات روسية تقصف نقاط انتشار القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
https://sarabic.ae/20250303/مقاتلات-تكتيكية-روسية-تضرب-مطارات-عسكرية-وورش-تصنيع-الطائرات-المسيرة-في-أوكرانيا--1098339425.html
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رصد عسكري, روسيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 18 مسيرة أوكرانية في عدة مقاطعات خلال الليل
04:37 GMT 04.03.2025 (تم التحديث: 05:14 GMT 04.03.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 18 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق أراضي عدة مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 18 طائرة أوكرانية دون طيار".
وكشفت الوزارة عن تدمير "10 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وثلاث طائرات مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة فورونيج، ومسيرتين أخريين، فوق أراضي مقاطعة سامارا، ومسيرة واحدة فوق كل من أراضي مقاطعات كورسك وبيلغورود وأستراخان".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو من عام 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا،
والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.