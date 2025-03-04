الدفاع الجوي الروسي يسقط 18 مسيرة أوكرانية في عدة مقاطعات خلال الليل

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البرنامج الصباحي
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
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البرنامج المسائي
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250304/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-18-مسيرة-أوكرانية-في-عدة-مقاطعات-خلال-الليل-1098366467.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 18 مسيرة أوكرانية في عدة مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 18 مسيرة أوكرانية في عدة مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 18 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق أراضي عدة مقاطعات. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T04:37+0000
2025-03-04T05:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 18 طائرة أوكرانية دون طيار".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو من عام 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.مقاتلات روسية تقصف نقاط انتشار القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
https://sarabic.ae/20250303/مقاتلات-تكتيكية-روسية-تضرب-مطارات-عسكرية-وورش-تصنيع-الطائرات-المسيرة-في-أوكرانيا--1098339425.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط 18 مسيرة أوكرانية في عدة مقاطعات خلال الليل

04:37 GMT 04.03.2025 (تم التحديث: 05:14 GMT 04.03.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات "الجنوب"
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 18 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق أراضي عدة مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 18 طائرة أوكرانية دون طيار".
وكشفت الوزارة عن تدمير "10 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وثلاث طائرات مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة فورونيج، ومسيرتين أخريين، فوق أراضي مقاطعة سامارا، ومسيرة واحدة فوق كل من أراضي مقاطعات كورسك وبيلغورود وأستراخان".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو من عام 2023.
قاذفات استراتيجية روسية توجه ضربات ضد مواقع داعش والنصرة في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا
أمس, 10:15 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
مقاتلات روسية تقصف نقاط انتشار القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
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