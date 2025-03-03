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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250303/مقاتلات-تكتيكية-روسية-تضرب-مطارات-عسكرية-وورش-تصنيع-الطائرات-المسيرة-في-أوكرانيا--1098339425.html
مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا
مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن طائرات مقاتلة عملياتية تكتيكية روسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية وورشا لتصنيع الطائرات... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T10:15+0000
2025-03-03T10:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمسير والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية وورشا لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة، ملحقا بها أضرارا جسيمة، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 139 منطقة".وأعلنت الدفاع الروسية أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على محور خاركوف، بلغت نحو 45 عسكريًا.كما عززت وحدات تابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، السيطرة على مواقعها، واستهدفت أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع محلي، في مناطق بلدات دروبيشيفو وكاتيرينوفكا وكيروفسك وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيكوفكا وكامينكا ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت قرابة 605 عسكريين، وعدداً من المعدات الحربية، في مناطق مسؤوليتها خلال الـ24 الساعة الماضية.وجاء في البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، أفرادا ومعدات، تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات نوفوبافلوفكا وأوداتشنوي وكراسنوآرميسك وديميتروف وإليزافيتوفكا وأندرييفكا وكوتلياروفكا وأوسبينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكمل البيان: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بودوبنويه وفوسكريسينكا وأوترادنويه وبوغاتير وكومار ودنيبرواينرغيا وشيفتشينكو وبريفولنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه".وتابع البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على مواقع مهمة، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات كليبان- بيك، ديلييفكا، شيفتشينكو، بليشييفكا، سيفيرسك، تشاسوف يار، كونستانتينوفكا، سيريبريانكا وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردف البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر"، أفرادا ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات ميخائيلوفكا وسادوفويه في مقاطعة خيرسون، ومالي شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 70 عسكريًا، ودبابة و4 سيارات عسكرية ومدفع ومحطة حرب إلكترونية".صواريخ "إسكندر" الروسية تدمر معسكر تدريب عسكري أوكراني في دنيبروبتروفسك... فيديو
https://sarabic.ae/20250303/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لسبع-طائرات-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1098330636.html
https://sarabic.ae/20250303/مقاتلات-روسية-تقصف-نقاط-انتشار-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1098335480.html
https://sarabic.ae/20250302/القوات-الروسية-تحيد-240-عسكريا-أوكرانيا-وتدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-في-مقاطعة-كورسك-1098309401.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا

10:15 GMT 03.03.2025 (تم التحديث: 10:59 GMT 03.03.2025)
© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورقاذفات استراتيجية روسية توجه ضربات ضد مواقع "داعش" و"النصرة" في سوريا
قاذفات استراتيجية روسية توجه ضربات ضد مواقع داعش والنصرة في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن طائرات مقاتلة عملياتية تكتيكية روسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة والقوى العسكرية التابعة لقوات نظام كييف، في 139 منطقة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمسير والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية وورشا لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة، ملحقا بها أضرارا جسيمة، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 139 منطقة".

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي صاروخي "هيمارس"، أمريكيي الصنع، و88 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأعلنت الدفاع الروسية أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على محور خاركوف، بلغت نحو 45 عسكريًا.

واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على محور خاركوف، تشكيلات لواء مشاة آلي للقوات الأوكرانية ولواء دفاع محلي في محيط فولتشانسك بمقاطعة خاركوف، وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 45 عسكريًا ودبابة وسيارتين عسكريتين ومدفعا ذاتي الدفع من صنع الناتو.

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كما عززت وحدات تابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، السيطرة على مواقعها، واستهدفت أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع محلي، في مناطق بلدات دروبيشيفو وكاتيرينوفكا وكيروفسك وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيكوفكا وكامينكا ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف.

وبلغت خسائر العدو نحو 190 عسكريًا، ودبابة و10 مركبات و4 مدافع ميدانية ومحطتين للحرب الإلكترونية.

وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت قرابة 605 عسكريين، وعدداً من المعدات الحربية، في مناطق مسؤوليتها خلال الـ24 الساعة الماضية.
وجاء في البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، أفرادا ومعدات، تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات نوفوبافلوفكا وأوداتشنوي وكراسنوآرميسك وديميتروف وإليزافيتوفكا وأندرييفكا وكوتلياروفكا وأوسبينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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ووصلت خسائر العدو إلى نحو 605 عسكريين، ودبابة، و4 مركبات قتالية مصفحة، بما فيها ناقلة جند مدرعة من طراز "إم113"، ومركبة مدرعة من طراز "ماكس برو" أمريكيتي الصنع، و4 سيارات و4 مدافع ميدانية.

وأكمل البيان: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بودوبنويه وفوسكريسينكا وأوترادنويه وبوغاتير وكومار ودنيبرواينرغيا وشيفتشينكو وبريفولنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه".

وبلغت خسائر العدو 200 عسكري ودبابة، و3 مركبات مدرعة قتالية، و7 سيارات و4 مدافع ميدانية، بما في ذلك مدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" بولندي الصنع.

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وتابع البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على مواقع مهمة، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات كليبان- بيك، ديلييفكا، شيفتشينكو، بليشييفكا، سيفيرسك، تشاسوف يار، كونستانتينوفكا، سيريبريانكا وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 205 عسكريين وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم777" عيار 155 ملم".

وأردف البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر"، أفرادا ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات ميخائيلوفكا وسادوفويه في مقاطعة خيرسون، ومالي شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه".
وأضاف أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 70 عسكريًا، ودبابة و4 سيارات عسكرية ومدفع ومحطة حرب إلكترونية".
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