https://sarabic.ae/20250303/مقاتلات-تكتيكية-روسية-تضرب-مطارات-عسكرية-وورش-تصنيع-الطائرات-المسيرة-في-أوكرانيا--1098339425.html

مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا

مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن طائرات مقاتلة عملياتية تكتيكية روسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية وورشا لتصنيع الطائرات... 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T10:15+0000

2025-03-03T10:15+0000

2025-03-03T10:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان لها: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمسير والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية وورشا لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة، ملحقا بها أضرارا جسيمة، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 139 منطقة".وأعلنت الدفاع الروسية أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على محور خاركوف، بلغت نحو 45 عسكريًا.كما عززت وحدات تابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، السيطرة على مواقعها، واستهدفت أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع محلي، في مناطق بلدات دروبيشيفو وكاتيرينوفكا وكيروفسك وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيكوفكا وكامينكا ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت قرابة 605 عسكريين، وعدداً من المعدات الحربية، في مناطق مسؤوليتها خلال الـ24 الساعة الماضية.وجاء في البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، أفرادا ومعدات، تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات نوفوبافلوفكا وأوداتشنوي وكراسنوآرميسك وديميتروف وإليزافيتوفكا وأندرييفكا وكوتلياروفكا وأوسبينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكمل البيان: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بودوبنويه وفوسكريسينكا وأوترادنويه وبوغاتير وكومار ودنيبرواينرغيا وشيفتشينكو وبريفولنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه".وتابع البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على مواقع مهمة، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات كليبان- بيك، ديلييفكا، شيفتشينكو، بليشييفكا، سيفيرسك، تشاسوف يار، كونستانتينوفكا، سيريبريانكا وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردف البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر"، أفرادا ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات ميخائيلوفكا وسادوفويه في مقاطعة خيرسون، ومالي شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 70 عسكريًا، ودبابة و4 سيارات عسكرية ومدفع ومحطة حرب إلكترونية".صواريخ "إسكندر" الروسية تدمر معسكر تدريب عسكري أوكراني في دنيبروبتروفسك... فيديو

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https://sarabic.ae/20250303/مقاتلات-روسية-تقصف-نقاط-انتشار-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1098335480.html

https://sarabic.ae/20250302/القوات-الروسية-تحيد-240-عسكريا-أوكرانيا-وتدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-في-مقاطعة-كورسك-1098309401.html

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روسيا, رصد عسكري