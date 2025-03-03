https://sarabic.ae/20250303/مقاتلات-روسية-تقصف-نقاط-انتشار-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1098335480.html
مقاتلات روسية تقصف نقاط انتشار القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
مقاتلات روسية تقصف نقاط انتشار القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أطقم طائرات "سو - 34" المقاتلة الروسية التابعة لقواتها الفضائية، نفذت غارة جوية بقنابل "فاب - 1500"، و"فاب - 500"... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T07:30+0000
2025-03-03T07:30+0000
2025-03-03T07:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان للوزارة: "نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للتحكم الموضوعي في غارة جوية نفذتها أطقم طائرات قاذفة مقاتلة من طراز "سو -34" تابعة لقوات الفضاء الروسية، على نقاط انتشار وتمركز وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في قرية غوليايبول".وتمتلك روسيا ترسانة ضخمة من القنابل الجوية التي يمكن إطلاقها من الجو ضد أهداف أرضية سواء كانت في مواقع مكشوفة أو حتى تحت تحصينات خرسانية.وخلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، استخدمت روسيا القنابل الانزلاقية، التي لا يمتلك الجيش الأوكراني وحلفائه من دول "الناتو" وسائل دفاعية تستطيع اعتراضها بكفاءة، حسب تقرير نشرته مجلة أمريكية.ويطلق مصطلح القنابل الانزلاقية الروسية على القنابل التقليدية التي طورتها موسكو لتتحول مما يطلق عليه بـ"القنابل الغبية" إلى "قنابل ذكية" تستطيع توجيه نفسها بالانزلاق نحو الهدف في مسارات غير ثابتة، على خلاف القنابل التقليدية، التي تتبع مسارات ثابتة بالقصور الذاتي وتكون دقة إصابتها منخفضة.القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية التي تدعم القطاع الصناعي العسكري الأوكراني
https://sarabic.ae/20241025/فاب-3000-تدمر-مركزا-عسكريا-أوكرانيا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-فيديو---1094153310.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
مقاتلات روسية تقصف نقاط انتشار القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أطقم طائرات "سو - 34" المقاتلة الروسية التابعة لقواتها الفضائية، نفذت غارة جوية بقنابل "فاب - 1500"، و"فاب - 500" (الانزلاقيتين)، على نقاط انتشار القوات المسلحة الأوكرانية، في غولياي بولي في الأجزاء المحتلة من مقاطعة زابوروجيه الروسية.
وجاء في بيان للوزارة: "نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للتحكم الموضوعي في غارة جوية نفذتها أطقم طائرات قاذفة مقاتلة من طراز "سو -34" تابعة لقوات الفضاء الروسية، على نقاط انتشار وتمركز وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في قرية غوليايبول".
وتابع البيان: "أثناء الرحلة القتالية، تم استخدام قنابل جوية من طراز "فاب - 1500" و"فاب - 500"، مجهزة بوحدات عالمية للتوجيه وتصحيح الإحداثيات".
وتمتلك روسيا ترسانة ضخمة من القنابل الجوية التي يمكن إطلاقها من الجو ضد أهداف أرضية سواء كانت في مواقع مكشوفة أو حتى تحت تحصينات خرسانية.
25 أكتوبر 2024, 10:46 GMT
وخلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، استخدمت روسيا
القنابل الانزلاقية، التي لا يمتلك الجيش الأوكراني وحلفائه من دول "الناتو" وسائل دفاعية تستطيع اعتراضها بكفاءة، حسب تقرير نشرته مجلة أمريكية.
ويطلق مصطلح القنابل الانزلاقية الروسية على القنابل التقليدية
التي طورتها موسكو لتتحول مما يطلق عليه بـ"القنابل الغبية" إلى "قنابل ذكية" تستطيع توجيه نفسها بالانزلاق نحو الهدف في مسارات غير ثابتة، على خلاف القنابل التقليدية، التي تتبع مسارات ثابتة بالقصور الذاتي وتكون دقة إصابتها منخفضة.