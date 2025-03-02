https://sarabic.ae/20250302/القوات-الروسية-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-التي-تدعم-القطاع-الصناعي-العسكري-الأوكراني---1098306526.html

القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية التي تدعم القطاع الصناعي العسكري الأوكراني

القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية التي تدعم القطاع الصناعي العسكري الأوكراني

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، التي تدعم تشغيل القطاع الصناعي العسكري الأوكراني. 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T09:18+0000

2025-03-02T09:18+0000

2025-03-02T09:49+0000

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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 190 عسكريًا، و4 مدافع ميدانية".وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتيا، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق بريديتشينو وشيفتشينكو وسيفيرسك وماركوفو وتشاسوف يار وكونستانتينوفكا وسيريبريانكا وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لـ6 ألوية أوكرانية، في مناطق مختلفة من مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 240 عسكريا، و6 مركبات، ومدفعين ميدانيين، ومستودعا للذخيرة".وألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومرافق معالجة الغاز، التي تضمن تشغيل مؤسسات القطاع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وورش إنتاج الطائرات المسيرة ومواقع تخزينها، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 147 منطقة، وتم إسقاط 62 طائرة مسيرة من قبل منظومات الدفاع الجوي الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدةمصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف

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https://sarabic.ae/20250301/الدفاع-الروسية-تدمير-7-مراكز-قيادة-و26-آلية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-خلال-24-ساعة-1098290313.html

https://sarabic.ae/20250301/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-سكودنويه-وبورلاتسكويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1098285782.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري