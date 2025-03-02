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القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية التي تدعم القطاع الصناعي العسكري الأوكراني
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250302/القوات-الروسية-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-التي-تدعم-القطاع-الصناعي-العسكري-الأوكراني---1098306526.html
القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية التي تدعم القطاع الصناعي العسكري الأوكراني
القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية التي تدعم القطاع الصناعي العسكري الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، التي تدعم تشغيل القطاع الصناعي العسكري الأوكراني. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T09:18+0000
2025-03-02T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/08/1073278597_0:50:1767:1043_1920x0_80_0_0_61c022823e2f3365a8fedd8dbf3c5e2e.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 190 عسكريًا، و4 مدافع ميدانية".وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتيا، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق بريديتشينو وشيفتشينكو وسيفيرسك وماركوفو وتشاسوف يار وكونستانتينوفكا وسيريبريانكا وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لـ6 ألوية أوكرانية، في مناطق مختلفة من مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 240 عسكريا، و6 مركبات، ومدفعين ميدانيين، ومستودعا للذخيرة".وألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومرافق معالجة الغاز، التي تضمن تشغيل مؤسسات القطاع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وورش إنتاج الطائرات المسيرة ومواقع تخزينها، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 147 منطقة، وتم إسقاط 62 طائرة مسيرة من قبل منظومات الدفاع الجوي الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدةمصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
https://sarabic.ae/20250302/صواريخ-إسكندر-الروسية-تدمر-معسكر-تدريب-عسكري-أوكراني-في-دنيبروبتروفسك-فيديو----1098301481.html
https://sarabic.ae/20250301/الدفاع-الروسية-تدمير-7-مراكز-قيادة-و26-آلية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-خلال-24-ساعة-1098290313.html
https://sarabic.ae/20250301/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-سكودنويه-وبورلاتسكويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1098285782.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية التي تدعم القطاع الصناعي العسكري الأوكراني

09:18 GMT 02.03.2025 (تم التحديث: 09:49 GMT 02.03.2025)
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القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، التي تدعم تشغيل القطاع الصناعي العسكري الأوكراني.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 190 عسكريًا، و4 مدافع ميدانية".
وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتيا، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق بريديتشينو وشيفتشينكو وسيفيرسك وماركوفو وتشاسوف يار وكونستانتينوفكا وسيريبريانكا وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 320 عسكريا، ومستودعين للذخيرة، و4 مركبات و5 مدافع ميدانية، بما في ذلك مدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم بريطاني الصنع.

منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
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06:38 GMT
وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لـ6 ألوية أوكرانية، في مناطق مختلفة من مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 240 عسكريا، و6 مركبات، ومدفعين ميدانيين، ومستودعا للذخيرة".

وأضاف البيان أنه وفي اتجاه خاركوف، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسائر بتشكيلات لواء المشاة الآلي، ولواء الدفاع الإقليمي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميتاليفكا وغرانوف وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.

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أمس, 11:26 GMT

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 25 عسكريًا، ومركبة قتالية للمشاة ومركبة قتالية مدرعة و4 مركبات و3 مدافع.

وألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومرافق معالجة الغاز، التي تضمن تشغيل مؤسسات القطاع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وورش إنتاج الطائرات المسيرة ومواقع تخزينها، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 147 منطقة، وتم إسقاط 62 طائرة مسيرة من قبل منظومات الدفاع الجوي الروسية.
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدة
مصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
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