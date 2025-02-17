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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250217/مصدر-الجيش-الروسي-يضرب-تجمعا-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كييف-1097854035.html
مصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
مصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف موقعا لتجمع القوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كييف. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T08:20+0000
2025-02-17T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة كييف، استهدفت ضربات عدة أفرادا من القوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا لليبيديف، قصفت القوات الروسية، اليوم الاثنين، وحدات أوكرانية عسكرية تم سحبها إلى مقاطعة بولتافا، بعد الخسائر التي تكبدتها بالقرب من مقاطعة كورسك الروسية.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على المواقع المدنية الروسية، تقوم القوات الروسية بانتظام بضرب مواقع الأفراد العسكريين الأوكرانيين والمعدات والمرتزقة، وكذلك البنية التحتية الأوكرانية من منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.تقرير غربي: أوروبا تلقت هزيمة ساحقة من روسياالقوات الروسية تحرر بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250215/القوات-الروسية-تحرر-بيريزوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097801209.html
https://sarabic.ae/20250213/الدفاع-الروسية-كييف-تقصف-قافلة-روسية-تؤمن-سلامة-خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1097735646.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

مصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف

08:20 GMT 17.02.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات "سو - 30" الروسية
مقاتلات سو - 30 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
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أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف موقعا لتجمع القوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كييف.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة كييف، استهدفت ضربات عدة أفرادا من القوات المسلحة الأوكرانية".
ووفقا لليبيديف، قصفت القوات الروسية، اليوم الاثنين، وحدات أوكرانية عسكرية تم سحبها إلى مقاطعة بولتافا، بعد الخسائر التي تكبدتها بالقرب من مقاطعة كورسك الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ هجوم ناجح على نقطة انتشار مؤقتة لمشغلي الطائرات المسيرة ومعداتهم،
تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في تشيركاسي.

جنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بيريزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
15 فبراير, 10:04 GMT
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على المواقع المدنية الروسية، تقوم القوات الروسية بانتظام بضرب مواقع الأفراد العسكريين الأوكرانيين والمعدات والمرتزقة، وكذلك البنية التحتية الأوكرانية من منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن الجيش لا يضرب المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
الدفاع الروسية: كييف تقصف قافلة روسية تؤمن سلامة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية
13 فبراير, 07:00 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
تقرير غربي: أوروبا تلقت هزيمة ساحقة من روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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