https://sarabic.ae/20250217/مصدر-الجيش-الروسي-يضرب-تجمعا-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كييف-1097854035.html
مصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
مصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف موقعا لتجمع القوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كييف. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T08:20+0000
2025-02-17T08:20+0000
2025-02-17T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة كييف، استهدفت ضربات عدة أفرادا من القوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا لليبيديف، قصفت القوات الروسية، اليوم الاثنين، وحدات أوكرانية عسكرية تم سحبها إلى مقاطعة بولتافا، بعد الخسائر التي تكبدتها بالقرب من مقاطعة كورسك الروسية.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على المواقع المدنية الروسية، تقوم القوات الروسية بانتظام بضرب مواقع الأفراد العسكريين الأوكرانيين والمعدات والمرتزقة، وكذلك البنية التحتية الأوكرانية من منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.تقرير غربي: أوروبا تلقت هزيمة ساحقة من روسياالقوات الروسية تحرر بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
مصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف موقعا لتجمع القوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كييف.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة كييف، استهدفت ضربات عدة أفرادا من القوات المسلحة الأوكرانية".
ووفقا لليبيديف، قصفت القوات الروسية، اليوم الاثنين، وحدات أوكرانية عسكرية تم سحبها إلى مقاطعة بولتافا، بعد الخسائر التي تكبدتها بالقرب من مقاطعة كورسك الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ هجوم ناجح على نقطة انتشار مؤقتة لمشغلي الطائرات المسيرة ومعداتهم،
تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في تشيركاسي.
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على المواقع المدنية الروسية، تقوم القوات الروسية بانتظام بضرب مواقع الأفراد العسكريين الأوكرانيين والمعدات والمرتزقة،
وكذلك البنية التحتية الأوكرانية من منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن الجيش لا يضرب المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.