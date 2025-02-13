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الدفاع الروسية: كييف تقصف قافلة روسية تؤمن سلامة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الدفاع الروسية: كييف تقصف قافلة روسية تؤمن سلامة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية

سبوتنيك عربي

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية، استهدفت بالمدفعية والطائرات المسيرة، قافلة روسية تؤمن سلامة خبراء الوكالة الدولية للطاقة... 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T07:00+0000

2025-02-13T07:00+0000

2025-02-13T07:25+0000

رصد عسكري

روسيا

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وتابعت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الخميس: "إجمالًا، تعرضت قافلة مركبات لمجموعة العمل التابعة لوزارة الدفاع الروسية، التي تؤمن اجتماع وسلامة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للقصف بـ 12 قذيفة (4 مدفعية، 3 قذائف هاون، 5 هجمات بالطائرات المسيرة)".وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الأربعاء، أن "عملية تناوب خبراء أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، والتي تم تأجيلها سابقًا، لم تحصل بسبب الإجراءات الاستفزازية التي قامت بها أوكرانيا، حيث تم منع حركة ممثلي الوكالة بشكل غير متوقع من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وتابعت زاخاروفا: "انتظر أفراد من الجيش الروسي، لساعات عدة، وصول خبراء أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع المحدد، تحت هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية وتهديد القصف، لكن خبراء الوكالة لم يظهروا أبدًا".وأضافت: "عند العودة، تعرضت القافلة التي كانت تضم عسكريين روس وخبراء من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين كان من المفترض أن يغادروا محطة زابوروجيه للطاقة النووية، لضربات من الطائرات المسيرة وقذائف الهاون".الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وقوع عدة انفجارات يومية بالقرب من محطة زابوروجيهروسيا تدعو المجتمع الدولي للرد الفوري على هجمات نظام كييف ضد مرافق البنية التحتية النووية

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رصد عسكري, روسيا