https://sarabic.ae/20250106/روسيا-تدعو-المجتمع-الدولي-للرد-الفوري-على-هجمات-نظام-كييف-ضد-مرافق-البنية-التحتية-النووية-1096537346.html
روسيا تدعو المجتمع الدولي للرد الفوري على هجمات نظام كييف ضد مرافق البنية التحتية النووية
روسيا تدعو المجتمع الدولي للرد الفوري على هجمات نظام كييف ضد مرافق البنية التحتية النووية
سبوتنيك عربي
دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإدانة هجمات نظام كييف على مرافق البنية التحتية النووية، خاصة محطة... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T16:51+0000
2025-01-06T16:51+0000
2025-01-06T16:51+0000
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وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، نقلا عن المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: "الجانب الروسي يحثّ المجتمع الدولي على الرد الفوري والجدّي على الهجمات المستمرة، التي يشنها نظام كييف على منشآت البنية التحتية للطاقة النووية الروسية، لإجبار كييف على التوقف عن اللعب بحياة البلدان والشعوب في أوروبا والقارات الأخرى، فالنظام (الأوكراني) المجنون مستعد للتضحية بهم من أجل سياساته الإجرامية، ما تسبب بكارثة في أكبر محطة للطاقة النووية لدينا، محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وشددت زاخاروفا أن "الوقت قد حان لكي تطلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأشياء بأسمائها، وتقول لكييف إن هجماتها على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، فضلاً عن محطات الطاقة النووية الروسية الأخرى، غير مقبولة".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه في 5 يناير الجاري، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار بـ8 طائرات مسيرة، وتم إسقاطها جميعًا، ولم تقع إصابات أو دمار في محطة الطاقة النووية.روسيا تدين تجاهل غروسي للتهديدات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه للطاقة النوويةروسيا: تصريحات غروسي بشأن مدة وجود خبراء الوكالة في زابوروجيه تتجاوز صلاحياته
https://sarabic.ae/20250106/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-هجوم-للقوات-الأوكرانية-على-محطة-زابوروجيه-النووية-1096520129.html
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روسيا, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا تدعو المجتمع الدولي للرد الفوري على هجمات نظام كييف ضد مرافق البنية التحتية النووية
دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإدانة هجمات نظام كييف على مرافق البنية التحتية النووية، خاصة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، نقلا عن المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: "الجانب الروسي يحثّ المجتمع الدولي على الرد الفوري والجدّي على الهجمات المستمرة، التي يشنها نظام كييف على منشآت البنية التحتية للطاقة النووية الروسية، لإجبار كييف على التوقف عن اللعب بحياة البلدان والشعوب في أوروبا والقارات الأخرى، فالنظام (الأوكراني) المجنون مستعد للتضحية بهم من أجل سياساته الإجرامية، ما تسبب بكارثة في أكبر محطة للطاقة النووية لدينا، محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وأضافت زاخاروفا: "نتوقع تقييمات موضوعية ورد فعل واضح على هذا الأمر من قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة وأن هجمات 5 يناير (كانون الثاني الجاري)، وقعت حرفيًا أمام متخصصي الوكالة الموجودين في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".
وشددت زاخاروفا أن "الوقت قد حان لكي تطلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأشياء بأسمائها، وتقول لكييف إن هجماتها على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، فضلاً عن محطات الطاقة النووية الروسية الأخرى، غير مقبولة".
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه في 5 يناير الجاري، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار بـ8 طائرات مسيرة
، وتم إسقاطها جميعًا، ولم تقع إصابات أو دمار في محطة الطاقة النووية.