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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241226/روسيا-تدين-تجاهل-غروسي-للتهديدات-الأوكرانية-لمحطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1096227737.html
روسيا تدين تجاهل غروسي للتهديدات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا تدين تجاهل غروسي للتهديدات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
صرح الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أنه على الرغم من أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل... 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T19:25+0000
2024-12-26T19:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف أوليانوف لوكالة "سبوتنيك"، أنه "بالنسبة لدور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهو يأخذ الوضع الأمني ​​في محطة زابوروجيه للطاقة النووية على محمل الجد، مع الأخذ في الاعتبار، تجنب الوكالة بكل طريقة ممكنة الإشارة علنًا إلى مسؤولية الجانب الأوكراني عن خلق تهديدات أمنية".ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيا للطاقة النووية منذ الأول من سبتمبر/ أيلول 2022، بعد الزيارة الأولى للمدير العام للوكالة إلى المحطة.
https://sarabic.ae/20241226/صحيفة-أمريكية-الدول-الأوروبية-غير-قادرة-في-فرض-عقوبات-على-روسيا--1096227270.html
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روسيا

روسيا تدين تجاهل غروسي للتهديدات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية

19:25 GMT 26.12.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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صرح الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أنه على الرغم من أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، يأخذ الوضع الأمني في محطة زابوروجيه للطاقة النووية على محمل الجد، إلا أن موسكو بررت شكاويها ضده بسبب تجنب الوكالة الإشارة علنًا إلى مسؤولية الجانب الأوكراني عن خلق تهديدات أمنية.
وأضاف أوليانوف لوكالة "سبوتنيك"، أنه "بالنسبة لدور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهو يأخذ الوضع الأمني ​​في محطة زابوروجيه للطاقة النووية على محمل الجد، مع الأخذ في الاعتبار، تجنب الوكالة بكل طريقة ممكنة الإشارة علنًا إلى مسؤولية الجانب الأوكراني عن خلق تهديدات أمنية".

وأوضح أوليانوف أن التقارير المتعلقة بمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، والتي قدمها موظفو أمانة الوكالة، مترددة للغاية في الحديث عن الإنجازات التي حققتها إدارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، في حين يتم عرض بعض المشاكل الفنية التي تواجهها أي محطة للطاقة النووية بشكل مبالغ فيه.

العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشار الممثل الدائم الروسي إلى أن " غروسي يتجنب بكل الطرق الممكنة الإشارة علناً إلى مسؤولية الجانب الأوكراني عن خلق تهديدات أمنية. ونحن نشير إلى هذه الظروف عند مناقشة هذه التقارير في دورات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيا للطاقة النووية منذ الأول من سبتمبر/ أيلول 2022، بعد الزيارة الأولى للمدير العام للوكالة إلى المحطة.
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