روسيا تدين تجاهل غروسي للتهديدات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك
© Sputnik . Ilya Pitalev/
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صرح الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أنه على الرغم من أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، يأخذ الوضع الأمني في محطة زابوروجيه للطاقة النووية على محمل الجد، إلا أن موسكو بررت شكاويها ضده بسبب تجنب الوكالة الإشارة علنًا إلى مسؤولية الجانب الأوكراني عن خلق تهديدات أمنية.
وأضاف أوليانوف لوكالة "سبوتنيك"، أنه "بالنسبة لدور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهو يأخذ الوضع الأمني في محطة زابوروجيه للطاقة النووية على محمل الجد، مع الأخذ في الاعتبار، تجنب الوكالة بكل طريقة ممكنة الإشارة علنًا إلى مسؤولية الجانب الأوكراني عن خلق تهديدات أمنية".
وأوضح أوليانوف أن التقارير المتعلقة بمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، والتي قدمها موظفو أمانة الوكالة، مترددة للغاية في الحديث عن الإنجازات التي حققتها إدارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، في حين يتم عرض بعض المشاكل الفنية التي تواجهها أي محطة للطاقة النووية بشكل مبالغ فيه.
وأشار الممثل الدائم الروسي إلى أن " غروسي يتجنب بكل الطرق الممكنة الإشارة علناً إلى مسؤولية الجانب الأوكراني عن خلق تهديدات أمنية. ونحن نشير إلى هذه الظروف عند مناقشة هذه التقارير في دورات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيا للطاقة النووية منذ الأول من سبتمبر/ أيلول 2022، بعد الزيارة الأولى للمدير العام للوكالة إلى المحطة.