https://sarabic.ae/20241226/روسيا-تدين-تجاهل-غروسي-للتهديدات-الأوكرانية-لمحطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1096227737.html

روسيا تدين تجاهل غروسي للتهديدات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية

روسيا تدين تجاهل غروسي للتهديدات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية

سبوتنيك عربي

صرح الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أنه على الرغم من أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل... 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T19:25+0000

2024-12-26T19:25+0000

2024-12-26T19:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092161956_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0729a7860278d25f8331c1bcfee461f6.jpg

وأضاف أوليانوف لوكالة "سبوتنيك"، أنه "بالنسبة لدور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهو يأخذ الوضع الأمني ​​في محطة زابوروجيه للطاقة النووية على محمل الجد، مع الأخذ في الاعتبار، تجنب الوكالة بكل طريقة ممكنة الإشارة علنًا إلى مسؤولية الجانب الأوكراني عن خلق تهديدات أمنية".ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيا للطاقة النووية منذ الأول من سبتمبر/ أيلول 2022، بعد الزيارة الأولى للمدير العام للوكالة إلى المحطة.

https://sarabic.ae/20241226/صحيفة-أمريكية-الدول-الأوروبية-غير-قادرة-في-فرض-عقوبات-على-روسيا--1096227270.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا