https://sarabic.ae/20250106/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-هجوم-للقوات-الأوكرانية-على-محطة-زابوروجيه-النووية-1096520129.html
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم للقوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم للقوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار بثماني طائرات مسيرة. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T10:01+0000
2025-01-06T10:01+0000
2025-01-06T10:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نظام كييف لا يتوقف عن الاستفزازات بهدف خلق تهديد بكارثة من صنع الإنسان في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأشارت الدفاع إلى أنه "تم تدمير جميع الطائرات دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي".وبحسب الدفاع الروسية فإن "موظفي المحطة النووية يواصلون عملهم كالمعتاد".روسيا تدين تجاهل غروسي للتهديدات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه للطاقة النوويةروسيا: تصريحات غروسي بشأن مدة وجود خبراء الوكالة في زابوروجيه تتجاوز صلاحياته
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم للقوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار بثماني طائرات مسيرة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نظام كييف لا يتوقف عن الاستفزازات بهدف خلق تهديد بكارثة من صنع الإنسان في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وأضافت: "في 5 يناير(كانون الثاني)، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة أخرى لمهاجمة محطة الطاقة النووية ومدينة إنيرغودار، في مقاطعة زابوروجي، بثماني طائرات هجومية دون طيار".
وأشارت الدفاع إلى أنه "تم تدمير جميع الطائرات دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي".
ووفقا للدفاع فإنه "عندما سقطت إحدى الطائرات دون طيار، انفجرت واشتعلت فيها النيران على سطح مركز تدريب محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
13 نوفمبر 2024, 08:48 GMT
وأوضح البيان أنه "لم تكن هناك إصابات أو دمار في المحطة النووية، والوضع الإشعاعي طبيعياً".
وبحسب الدفاع الروسية فإن "موظفي المحطة النووية يواصلون عملهم كالمعتاد".