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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241114/روسيا-تصريحات-غروسي-بشأن-مدة-وجود-خبراء-الوكالة-في-محطة-زابوروجيه-تتجاوز-صلاحياته-1094808127.html
روسيا: تصريحات غروسي بشأن مدة وجود خبراء الوكالة في زابوروجيه تتجاوز صلاحياته
روسيا: تصريحات غروسي بشأن مدة وجود خبراء الوكالة في زابوروجيه تتجاوز صلاحياته
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، حول مدة إقامة خبراء الوكالة في محطة زابوروجيه... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T16:07+0000
2024-11-14T16:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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وقالت الوزارة في بيان: "لا يمكن تفسير ذلك تماما على أي أساس تتعهد قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحكم على احتمالات "التجميد"(الصراع الأوكراني) والذي يتجاوز بوضوح سلطتها، ومن المشين أيضا أن تحدد الأمانة العامة، في تقرير المدير العام، ووفقا لتقديرها الخاص، إجراءات وشروط بقاء خبرائها في محطة الطاقة النووية، هذا ليس صحيحًا على الإطلاق".وأشار غروسي خلال زيارته إلى محطة كورسك للطاقة النووية، إلى أن الهجوم على أي محطة للطاقة النووية أمر غير مقبول، بغض النظر عن موقعها.
https://sarabic.ae/20241114/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-فوزنيسينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094785913.html
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روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية

روسيا: تصريحات غروسي بشأن مدة وجود خبراء الوكالة في زابوروجيه تتجاوز صلاحياته

16:07 GMT 14.11.2024 (تم التحديث: 16:20 GMT 14.11.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، حول مدة إقامة خبراء الوكالة في محطة زابوروجيه النووية تتجاوز سلطته، مشيرة إلى أنه من المشين أن تحدد أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على طلب المدير العام للوكالة وتقديرها الخاص، إجراءات وشروط بقاء خبرائها في محطة الطاقة النووية.
وقالت الوزارة في بيان: "لا يمكن تفسير ذلك تماما على أي أساس تتعهد قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحكم على احتمالات "التجميد"(الصراع الأوكراني) والذي يتجاوز بوضوح سلطتها، ومن المشين أيضا أن تحدد الأمانة العامة، في تقرير المدير العام، ووفقا لتقديرها الخاص، إجراءات وشروط بقاء خبرائها في محطة الطاقة النووية، هذا ليس صحيحًا على الإطلاق".

وأشارت الوزارة إلى أن "خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودون في محطة الطاقة النووية بناء على طلب المدير العام نفسه حصريا بموافقة الحكومة الروسية، وطالما أن بلدنا يعتبر إقامتهم هناك مبررة، فإن مهمة الخبراء هي تسجيل الاستفزازات ضد المحطة وموظفيها من جانب أوكرانيا، والتي لا تزال تقوم بذلك (الاستفزازات) في الوقت الحالي".

طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
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وفي وقت سابق، أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوضع فيما يتعلق بمحطة كورسك للطاقة النووية "خطير".
وأشار غروسي خلال زيارته إلى محطة كورسك للطاقة النووية، إلى أن الهجوم على أي محطة للطاقة النووية أمر غير مقبول، بغض النظر عن موقعها.
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