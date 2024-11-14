الجيش الروسي يحرر بلدة فوزنيسينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:10 GMT 14.11.2024 (تم التحديث: 09:23 GMT 14.11.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورطواقم قوات المدفعية 2إس3 "أكاتسيا" من مجموعة قوات "بريسا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات"، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية
© Sputnik . Sergey Bobylev/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدة فوزنيسينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة فوزنيسينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 485 من العسكريين، و5 مركبات قتالية مدرعة وعددا من المدافع".
وأضاف البيان: "تمكنت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 145عسكريًا ودبابة وثلاث عربات قتالية مدرعة وعددا من المدافع الميدانية.
وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجوميين مضادين وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 570عسكريا، وعددا من المدافغ، ومركبة مشاة قتالية، وناقلة جنود مدرع و7 مركبات قتالية، وأربع محطات للحرب الإلكترونية، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة ميدانية".
وقالت الوزارة: "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 655 عسكريًا وعددا من المدافع الميدانية، وثلاث دبابات ومركبة مشاة قتالية وناقلة جند مدرعة، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة الميدانية".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 142منطقة".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 6 صواريخ من طراز "هيمارس" و78 طائرة دون طيار".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.