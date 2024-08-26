https://sarabic.ae/20240826/غروسي-يجب-عدم-تعريض-سلامة-محطة-كورسك-للطاقة-النووية-للخطر-تحت-أي-ظرف-من-الظروف--1092107243.html

غروسي: يجب عدم تعريض سلامة محطة كورسك للطاقة النووية للخطر تحت أي ظرف من الظروف

غروسي: يجب عدم تعريض سلامة محطة كورسك للطاقة النووية للخطر تحت أي ظرف من الظروف

سبوتنيك عربي

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، إلى عدم تعريض سلامة المنشآت النووية للخطر تحت أي ظرف من الظروف، وذلك قبل يوم واحد... 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T13:41+0000

2024-08-26T13:41+0000

2024-08-26T13:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال غروسي، في بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "منذ بداية تطور الأوضاع وزيادة مستوى النشاط العسكري بالقرب من محطة كورسك للطاقة النووية، كنت أراقب عن كثب تطور الوضع على الأرض، خاصة فيما يتعلق بمحطة الطاقة النووية".وبدوره، أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، سيتوجه، اليوم الاثنين، إلى روسيا وأن الأخير سيقوم بزيارة محطة كورسك للطاقة النووية ومدينة كورشاتوف، يوم غد الثلاثاء.وأعلن غروسي، في وقت سابق من اليوم، أنه سيرأس شخصياً بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال زيارتها إلى محطة كورسك للطاقة النووية، غداً الثلاثاء؛ وذلك "نظراً لخطورة الوضع".وكان المدير العام أعرب عن قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية البالغ، إزاء الأعمال القتالية التي تندلع بالقرب من محطة كورسك للطاقة النووية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم الخميس الماضي، أنه تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحاولات (القوات الأوكرانية) ضرب محطة كورسك للطاقة النووية، مشيرًا إلى أن الوكالة وعدت بإرسال متخصصين.وقال بوتين في اجتماع حول الوضع في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك: "تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووعدوا بإرسال متخصصين [مفتشين] والمجيء بأنفسهم لتقييم الوضع".

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