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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240826/غروسي-يجب-عدم-تعريض-سلامة-محطة-كورسك-للطاقة-النووية-للخطر-تحت-أي-ظرف-من-الظروف--1092107243.html
غروسي: يجب عدم تعريض سلامة محطة كورسك للطاقة النووية للخطر تحت أي ظرف من الظروف
غروسي: يجب عدم تعريض سلامة محطة كورسك للطاقة النووية للخطر تحت أي ظرف من الظروف
سبوتنيك عربي
دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، إلى عدم تعريض سلامة المنشآت النووية للخطر تحت أي ظرف من الظروف، وذلك قبل يوم واحد... 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T13:41+0000
2024-08-26T13:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال غروسي، في بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "منذ بداية تطور الأوضاع وزيادة مستوى النشاط العسكري بالقرب من محطة كورسك للطاقة النووية، كنت أراقب عن كثب تطور الوضع على الأرض، خاصة فيما يتعلق بمحطة الطاقة النووية".وبدوره، أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، سيتوجه، اليوم الاثنين، إلى روسيا وأن الأخير سيقوم بزيارة محطة كورسك للطاقة النووية ومدينة كورشاتوف، يوم غد الثلاثاء.وأعلن غروسي، في وقت سابق من اليوم، أنه سيرأس شخصياً بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال زيارتها إلى محطة كورسك للطاقة النووية، غداً الثلاثاء؛ وذلك "نظراً لخطورة الوضع".وكان المدير العام أعرب عن قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية البالغ، إزاء الأعمال القتالية التي تندلع بالقرب من محطة كورسك للطاقة النووية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم الخميس الماضي، أنه تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحاولات (القوات الأوكرانية) ضرب محطة كورسك للطاقة النووية، مشيرًا إلى أن الوكالة وعدت بإرسال متخصصين.وقال بوتين في اجتماع حول الوضع في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك: "تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووعدوا بإرسال متخصصين [مفتشين] والمجيء بأنفسهم لتقييم الوضع".
https://sarabic.ae/20240826/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-القوات-الأوكرانية-في-كورسك-وسومي-وتكبدها-خسائر-جسيمة--عاجل-1092103533.html
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غروسي: يجب عدم تعريض سلامة محطة كورسك للطاقة النووية للخطر تحت أي ظرف من الظروف

13:41 GMT 26.08.2024
محطة كورسكايا: تقع بالقرب من بلدة كورشاتوف كورسك، على ضفاف نهر سيم، وتتكون من أربع وحدات تم بناؤها خلال 1976، 1979، 1983 و 1985.
محطة كورسكايا: تقع بالقرب من بلدة كورشاتوف كورسك، على ضفاف نهر سيم، وتتكون من أربع وحدات تم بناؤها خلال 1976، 1979، 1983 و 1985. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
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دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، إلى عدم تعريض سلامة المنشآت النووية للخطر تحت أي ظرف من الظروف، وذلك قبل يوم واحد من زيارته المقررة إلى المحطة غدا الثلاثاء.
وقال غروسي، في بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "منذ بداية تطور الأوضاع وزيادة مستوى النشاط العسكري بالقرب من محطة كورسك للطاقة النووية، كنت أراقب عن كثب تطور الوضع على الأرض، خاصة فيما يتعلق بمحطة الطاقة النووية".

وقال غروسي: "أكرر، أنه لا ينبغي تعريض سلامة وموثوقية المنشآت النووية للخطر تحت أي ظرف من الظروف، هذا الوضع يتطور، ومن المهم عندما أصل إلى محطة الطاقة النووية غدًا، أن أرى الوضع بأم عيني وأناقش المزيد من الخطوات لتقييم السلامة النووية وحماية محطة كورسك للطاقة النووية".

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وبدوره، أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، سيتوجه، اليوم الاثنين، إلى روسيا وأن الأخير سيقوم بزيارة محطة كورسك للطاقة النووية ومدينة كورشاتوف، يوم غد الثلاثاء.

ونشر أوليانوف على حسابه في "تلغرام": "سيزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم غد محطة كورسك للطاقة النووية ومدينة كورشاتوف التابعة لها. سيتوجه جوا اليوم من فيينا إلى روسيا".

وأعلن غروسي، في وقت سابق من اليوم، أنه سيرأس شخصياً بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال زيارتها إلى محطة كورسك للطاقة النووية، غداً الثلاثاء؛ وذلك "نظراً لخطورة الوضع".
وكان المدير العام أعرب عن قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية البالغ، إزاء الأعمال القتالية التي تندلع بالقرب من محطة كورسك للطاقة النووية.

وناقش غروسي والمدير العام لشركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشيوف، السبت الماضي، الوضع في محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية، عبر الهاتف.

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وأكد ليخاتشيوف أن الوضع حول هاتين المحطتين الذريتين مستمر في التدهور؛ ووجه الدعوة إلى غروسي لزيارة محطة كورسك للطاقة النووية ومدينة كورتشاتوف في أقرب وقت، وتقييم الوضع حول المحطة شخصياً.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم الخميس الماضي، أنه تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحاولات (القوات الأوكرانية) ضرب محطة كورسك للطاقة النووية، مشيرًا إلى أن الوكالة وعدت بإرسال متخصصين.
وقال بوتين في اجتماع حول الوضع في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك: "تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووعدوا بإرسال متخصصين [مفتشين] والمجيء بأنفسهم لتقييم الوضع".
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