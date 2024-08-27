https://sarabic.ae/20240827/غروسي-هناك-خطر-وقوع-حادث-نووي-في-مقاطعة-كورسك-1092138500.html

غروسي: هناك خطر لوقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك

غروسي: هناك خطر لوقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، بأن هناك خطرا لوقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك الروسية. 27.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-27T12:31+0000

2024-08-27T12:31+0000

2024-08-27T13:02+0000

روسيا

العالم

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وقال غروسي للصحفيين: "هناك الآن خطر وقوع حادث نووي هنا".وأضاف: "أود أن أشارككم انطباعاتي الأولى بعد قضاء معظم اليوم هنا، فيما يتعلق بالأنشطة التشغيلية للمحطة، فهي تعمل في ظروف قريبة من الظروف الطبيعية".وقال: "لقد تم إخباري اليوم عن عدة حالات لهجمات بطائرات دون طيار على أراضي ومنشآت المحطة، أثناء وجودي في المحطة، رأيت آثار هذه الهجمات، بشكل عام، حقيقة أن العمليات العسكرية تجري على بعد عدة كيلومترات تثير مخاوف كبيرة وقلقاً بشأن الوضع الأمني".وأشار إلى أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي منظمة دولية مسؤولة عن الحفاظ على نظام السلامة النووية والمادية للمنشآت النووية في جميع أنحاء العالم. ولهذا السبب قبلت دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأتيت إلى هنا مع أعضاء فريقي من أجل إجراء تقييم شخصي للوضع القائم في محطة كورسك للطاقة النووية، والعمل مع زملائي الروس، على إيجاد بعض الحلول للوضع الحالي".وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن "تقترح عددًا من الخطوات والتدابير لضمان سلامة محطة كورسك للطاقة النووية".وأشار غروسي إلى أنه سيزور كييف الأسبوع المقبل للقاء زيلينسكي.وفي وقت سابق، زار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة كورسك للطاقة النووية.غروسي: يجب عدم تعريض سلامة محطة كورسك للطاقة النووية للخطر تحت أي ظرف من الظروفموسكو تدعو المنظمات الدولية لإدانة استفزازات نظام كييف ضد المنشآت النووية الروسية

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