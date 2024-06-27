https://sarabic.ae/20240627/غروسي-تدمير-موقع-الرقابة-على-الإشعاع-لن-يؤثر-بشكل-مباشر-على-أمن-محطة-زابوروجيه-النووية--1090247768.html
غروسي: تدمير موقع الرقابة على الإشعاع لن يؤثر بشكل مباشر على أمن محطة زابوروجيه النووية
غروسي: تدمير موقع الرقابة على الإشعاع لن يؤثر بشكل مباشر على أمن محطة زابوروجيه النووية
سبوتنيك عربي
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، بأن تدمير موقع الرقابة على الإشعاع في مقاطعة زابوروجيه لن يؤثر بشكل مباشر على أمن محطة زابوروجيه... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T23:50+0000
2024-06-27T23:50+0000
2024-06-27T23:50+0000
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/07/1074428902_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_076f449190c41247736443035384f8f1.jpg
فيينا - سبوتنيك. وقال غروسي في بيان له، يوم الخميس، نشر على موقع الوكالة الدولية للطاقة، إن "خسارة موقع واحد للرقابة على الإشعاع لن تؤثر بشكل مباشر على أمن محطة زابوروجيه النووية، لكنها تعتبر جزءًا من التآكل المستمر للإجراءات الأمنية العديدة أثناء الحرب، وهذا لا يزال مصدر قلق عميق".وأضاف أن عمل أجهزة الرقابة على الإشعاع خارج المحطة يعتبر جزءًا مهمًا للأمن النووي في جميع أنحاء العالم، موضحًا أنها مهمة بالنسبة للرقابة على مستوى الإشعاع والتقييم السريع للوضع في حال وقوع أي حادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية.وكانت إدارة المحطة الذرية قد ذكرت في وقت سابق أن نقطة الرقابة على الإشعاع في بلدة فيليكايا زنامينكا بمقاطعة زابوروجيه دمرت نتيجة قصف القوات الأوكرانية، وتم إبلاغ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر.وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس/ آذار 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sarabic.ae/20240626/القوات-الأوكرانية-تقصف-وحدة-للتحكم-في-الإشعاع-تابعة-لمحطة-زابوروجيه-النووية-صور--1090184189.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/07/1074428902_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3c05d88994858c758dd7f8ded49ce1ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
غروسي: تدمير موقع الرقابة على الإشعاع لن يؤثر بشكل مباشر على أمن محطة زابوروجيه النووية
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، بأن تدمير موقع الرقابة على الإشعاع في مقاطعة زابوروجيه لن يؤثر بشكل مباشر على أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
فيينا - سبوتنيك
. وقال غروسي في بيان له، يوم الخميس، نشر على موقع الوكالة الدولية للطاقة، إن "خسارة موقع واحد للرقابة على الإشعاع لن تؤثر بشكل مباشر على أمن محطة زابوروجيه النووية، لكنها تعتبر جزءًا من التآكل المستمر للإجراءات الأمنية العديدة أثناء الحرب، وهذا لا يزال مصدر قلق عميق".
وأضاف أن عمل أجهزة الرقابة على الإشعاع خارج المحطة يعتبر جزءًا مهمًا للأمن النووي في جميع أنحاء العالم، موضحًا أنها مهمة بالنسبة للرقابة على مستوى الإشعاع والتقييم السريع للوضع في حال وقوع أي حادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية.
وكانت إدارة المحطة الذرية قد ذكرت في وقت سابق أن نقطة الرقابة على الإشعاع في بلدة فيليكايا
زنامينكا بمقاطعة زابوروجيه دمرت نتيجة قصف القوات الأوكرانية، وتم إبلاغ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر.
وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى
لنهر دنيبر، قرب مدينة إنرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد.
وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس/ آذار 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.