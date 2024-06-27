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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240627/غروسي-تدمير-موقع-الرقابة-على-الإشعاع-لن-يؤثر-بشكل-مباشر-على-أمن-محطة-زابوروجيه-النووية--1090247768.html
غروسي: تدمير موقع الرقابة على الإشعاع لن يؤثر بشكل مباشر على أمن محطة زابوروجيه النووية
غروسي: تدمير موقع الرقابة على الإشعاع لن يؤثر بشكل مباشر على أمن محطة زابوروجيه النووية
سبوتنيك عربي
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، بأن تدمير موقع الرقابة على الإشعاع في مقاطعة زابوروجيه لن يؤثر بشكل مباشر على أمن محطة زابوروجيه... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T23:50+0000
2024-06-27T23:50+0000
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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فيينا - سبوتنيك. وقال غروسي في بيان له، يوم الخميس، نشر على موقع الوكالة الدولية للطاقة، إن "خسارة موقع واحد للرقابة على الإشعاع لن تؤثر بشكل مباشر على أمن محطة زابوروجيه النووية، لكنها تعتبر جزءًا من التآكل المستمر للإجراءات الأمنية العديدة أثناء الحرب، وهذا لا يزال مصدر قلق عميق".وأضاف أن عمل أجهزة الرقابة على الإشعاع خارج المحطة يعتبر جزءًا مهمًا للأمن النووي في جميع أنحاء العالم، موضحًا أنها مهمة بالنسبة للرقابة على مستوى الإشعاع والتقييم السريع للوضع في حال وقوع أي حادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية.وكانت إدارة المحطة الذرية قد ذكرت في وقت سابق أن نقطة الرقابة على الإشعاع في بلدة فيليكايا زنامينكا بمقاطعة زابوروجيه دمرت نتيجة قصف القوات الأوكرانية، وتم إبلاغ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر.وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس/ آذار 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sarabic.ae/20240626/القوات-الأوكرانية-تقصف-وحدة-للتحكم-في-الإشعاع-تابعة-لمحطة-زابوروجيه-النووية-صور--1090184189.html
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

غروسي: تدمير موقع الرقابة على الإشعاع لن يؤثر بشكل مباشر على أمن محطة زابوروجيه النووية

23:50 GMT 27.06.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوررينات كارتشا (إلى اليمين)، مستشار المدير العام لمؤسسة "روسإنيرغوآتوم" الروسية، يتحدث إلى الصحفيين في إقليم محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرجودار.
رينات كارتشا (إلى اليمين)، مستشار المدير العام لمؤسسة روسإنيرغوآتوم الروسية، يتحدث إلى الصحفيين في إقليم محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرجودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
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صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، بأن تدمير موقع الرقابة على الإشعاع في مقاطعة زابوروجيه لن يؤثر بشكل مباشر على أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
فيينا - سبوتنيك. وقال غروسي في بيان له، يوم الخميس، نشر على موقع الوكالة الدولية للطاقة، إن "خسارة موقع واحد للرقابة على الإشعاع لن تؤثر بشكل مباشر على أمن محطة زابوروجيه النووية، لكنها تعتبر جزءًا من التآكل المستمر للإجراءات الأمنية العديدة أثناء الحرب، وهذا لا يزال مصدر قلق عميق".
مركز التحكم في الإشعاع في بلدة فيليكايا زنامينكا بمقاطعة زابوروجيه بعد قصفه من قبل القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف وحدة للتحكم في الإشعاع تابعة لمحطة زابوروجيه النووية... صور
أمس, 08:13 GMT
وأضاف أن عمل أجهزة الرقابة على الإشعاع خارج المحطة يعتبر جزءًا مهمًا للأمن النووي في جميع أنحاء العالم، موضحًا أنها مهمة بالنسبة للرقابة على مستوى الإشعاع والتقييم السريع للوضع في حال وقوع أي حادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية.
وكانت إدارة المحطة الذرية قد ذكرت في وقت سابق أن نقطة الرقابة على الإشعاع في بلدة فيليكايا زنامينكا بمقاطعة زابوروجيه دمرت نتيجة قصف القوات الأوكرانية، وتم إبلاغ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر.
وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد.
وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس/ آذار 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
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