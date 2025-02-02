https://sarabic.ae/20250202/نظام-كييف-يستهدف-مدينة-إنيرغودار-بالقرب-من-محطة-زابوروجيه-النووية-بـ7-مسيرات-انتحارية-1097407879.html
نظام كييف يستهدف مدينة إنيرغودار بالقرب من محطة زابوروجيه النووية بـ7 مسيرات انتحارية
نظام كييف يستهدف مدينة إنيرغودار بالقرب من محطة زابوروجيه النووية بـ7 مسيرات انتحارية
سبوتنيك عربي
أعلنت مديرة الاتصالات بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، يفغينيا ياشينا، اليوم الأحد، أن 7 طائرات مسيرات انتحارية تابعة للقوات الأوكرانية هاجمت مدينة إنيرغودار... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T15:47+0000
2025-02-02T15:47+0000
2025-02-02T15:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت ياشينا إنه "على مدار اليوم، تم تسجيل 7 محاولات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمهاجمة إنرغودار بطائرات مسيرة انتحارية، ولم تقع إصابات أو حرائق في المدينة".وأضافت ياشينا أن "الوضع في المدينة وفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت السيطرة، لكن خطر وقوع هجمات جديدة لا يزال قائما".وتتعرض محطة زابوروجيا للطاقة النووية ومدينة إنرغودار التابعة لها بشكل دوري لهجمات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، حيث تحتوي على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط. ومنذ آذار/مارس 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sarabic.ae/20250202/برلماني-أوكراني-يكشف-بدء-واشنطن-بالتحدث-عن-انتخابات-أوكرانية-1097406492.html
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روسيا, رصد عسكري
نظام كييف يستهدف مدينة إنيرغودار بالقرب من محطة زابوروجيه النووية بـ7 مسيرات انتحارية
أعلنت مديرة الاتصالات بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، يفغينيا ياشينا، اليوم الأحد، أن 7 طائرات مسيرات انتحارية تابعة للقوات الأوكرانية هاجمت مدينة إنيرغودار التابعة للمحطة.
وقالت ياشينا إنه "على مدار اليوم، تم تسجيل 7 محاولات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمهاجمة إنرغودار بطائرات مسيرة انتحارية، ولم تقع إصابات أو حرائق في المدينة".
وأوضحت مديرة الاتصالات أن هجمات الطائرات المسيرة لم تطل أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وأضافت ياشينا أن "الوضع في المدينة وفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت السيطرة، لكن خطر وقوع هجمات جديدة لا يزال قائما".
وتتعرض محطة زابوروجيا للطاقة النووية ومدينة إنرغودار التابعة لها بشكل دوري لهجمات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
ودعت الخارجية الروسية، أوائل الشهر الماضي، المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الرد على هجمات كييف على مرافق البنية التحتية النووية، خاصة محطة زابوروجيا للطاقة النووية.
وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، حيث تحتوي على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.
ومنذ آذار/مارس 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.