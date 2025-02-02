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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250202/نظام-كييف-يستهدف-مدينة-إنيرغودار-بالقرب-من-محطة-زابوروجيه-النووية-بـ7-مسيرات-انتحارية-1097407879.html
نظام كييف يستهدف مدينة إنيرغودار بالقرب من محطة زابوروجيه النووية بـ7 مسيرات انتحارية
نظام كييف يستهدف مدينة إنيرغودار بالقرب من محطة زابوروجيه النووية بـ7 مسيرات انتحارية
سبوتنيك عربي
أعلنت مديرة الاتصالات بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، يفغينيا ياشينا، اليوم الأحد، أن 7 طائرات مسيرات انتحارية تابعة للقوات الأوكرانية هاجمت مدينة إنيرغودار... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T15:47+0000
2025-02-02T15:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت ياشينا إنه "على مدار اليوم، تم تسجيل 7 محاولات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمهاجمة إنرغودار بطائرات مسيرة انتحارية، ولم تقع إصابات أو حرائق في المدينة".وأضافت ياشينا أن "الوضع في المدينة وفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت السيطرة، لكن خطر وقوع هجمات جديدة لا يزال قائما".وتتعرض محطة زابوروجيا للطاقة النووية ومدينة إنرغودار التابعة لها بشكل دوري لهجمات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، حيث تحتوي على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط. ومنذ آذار/مارس 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sarabic.ae/20250202/برلماني-أوكراني-يكشف-بدء-واشنطن-بالتحدث-عن-انتخابات-أوكرانية-1097406492.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

نظام كييف يستهدف مدينة إنيرغودار بالقرب من محطة زابوروجيه النووية بـ7 مسيرات انتحارية

15:47 GMT 02.02.2025
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أعلنت مديرة الاتصالات بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، يفغينيا ياشينا، اليوم الأحد، أن 7 طائرات مسيرات انتحارية تابعة للقوات الأوكرانية هاجمت مدينة إنيرغودار التابعة للمحطة.
وقالت ياشينا إنه "على مدار اليوم، تم تسجيل 7 محاولات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمهاجمة إنرغودار بطائرات مسيرة انتحارية، ولم تقع إصابات أو حرائق في المدينة".
وأوضحت مديرة الاتصالات أن هجمات الطائرات المسيرة لم تطل أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وأضافت ياشينا أن "الوضع في المدينة وفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت السيطرة، لكن خطر وقوع هجمات جديدة لا يزال قائما".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
برلماني أوكراني يكشف بدء واشنطن بالتحدث عن انتخابات أوكرانية
13:32 GMT
وتتعرض محطة زابوروجيا للطاقة النووية ومدينة إنرغودار التابعة لها بشكل دوري لهجمات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
ودعت الخارجية الروسية، أوائل الشهر الماضي، المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الرد على هجمات كييف على مرافق البنية التحتية النووية، خاصة محطة زابوروجيا للطاقة النووية.
وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، حيث تحتوي على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.
ومنذ آذار/مارس 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:05 GMT
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