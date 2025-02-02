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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250202/برلماني-أوكراني-يكشف-بدء-واشنطن-بالتحدث-عن-انتخابات-أوكرانية-1097406492.html
برلماني أوكراني يكشف بدء واشنطن بالتحدث عن انتخابات أوكرانية
برلماني أوكراني يكشف بدء واشنطن بالتحدث عن انتخابات أوكرانية
سبوتنيك عربي
كتب نائب البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، الموجود في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة، للاشتباه في تورطه بالخيانة، أنه في الولايات المتحدة يريدون إجراء... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T13:32+0000
2025-02-02T13:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في المنشور الذي كتبه على التيليغرام: "من الواضح أنه إذا تحدث ترامب عن الحاجة إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا، فليس من الضروري أن يبقى زيلينسكي رئيسًا، حتى لا نضطر إلى التعامل معه على الإطلاق".بدوره، أشار المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أن هدف 5% من الناتج المحلي الإجمالي سيعني حوالي 200 مليار يورو من الإنفاق الدفاعي السنوي لألمانيا.
https://sarabic.ae/20250202/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-200-عسكري-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1097401344.html
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روسيا

برلماني أوكراني يكشف بدء واشنطن بالتحدث عن انتخابات أوكرانية

13:32 GMT 02.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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كتب نائب البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، الموجود في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة، للاشتباه في تورطه بالخيانة، أنه في الولايات المتحدة يريدون إجراء انتخابات في أوكرانيا حتى لا يضطروا بعد الآن إلى التعامل مع فلاديمير زيلينسكي.
وجاء في المنشور الذي كتبه على التيليغرام: "من الواضح أنه إذا تحدث ترامب عن الحاجة إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا، فليس من الضروري أن يبقى زيلينسكي رئيسًا، حتى لا نضطر إلى التعامل معه على الإطلاق".
في ديسمبر/كانون الأول، أبلغ فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المسؤولين الأوروبيين أن الإدارة الأميركية الجديدة ستلزم كل دولة عضو في حلف شمال الأطلسي بتخصيص 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات كييف تفقد أكثر من 200 عسكري على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية
11:46 GMT

وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي، إلى أن الإنفاق الدفاعي يجب أن يكون أعلى بكثير من الهدف الحالي البالغ 2%.

بدوره، أشار المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أن هدف 5% من الناتج المحلي الإجمالي سيعني حوالي 200 مليار يورو من الإنفاق الدفاعي السنوي لألمانيا.
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