https://sarabic.ae/20250202/برلماني-أوكراني-يكشف-بدء-واشنطن-بالتحدث-عن-انتخابات-أوكرانية-1097406492.html
برلماني أوكراني يكشف بدء واشنطن بالتحدث عن انتخابات أوكرانية
برلماني أوكراني يكشف بدء واشنطن بالتحدث عن انتخابات أوكرانية
سبوتنيك عربي
كتب نائب البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، الموجود في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة، للاشتباه في تورطه بالخيانة، أنه في الولايات المتحدة يريدون إجراء... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T13:32+0000
2025-02-02T13:32+0000
2025-02-02T13:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في المنشور الذي كتبه على التيليغرام: "من الواضح أنه إذا تحدث ترامب عن الحاجة إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا، فليس من الضروري أن يبقى زيلينسكي رئيسًا، حتى لا نضطر إلى التعامل معه على الإطلاق".بدوره، أشار المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أن هدف 5% من الناتج المحلي الإجمالي سيعني حوالي 200 مليار يورو من الإنفاق الدفاعي السنوي لألمانيا.
https://sarabic.ae/20250202/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-200-عسكري-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1097401344.html
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روسيا
برلماني أوكراني يكشف بدء واشنطن بالتحدث عن انتخابات أوكرانية
كتب نائب البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، الموجود في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة، للاشتباه في تورطه بالخيانة، أنه في الولايات المتحدة يريدون إجراء انتخابات في أوكرانيا حتى لا يضطروا بعد الآن إلى التعامل مع فلاديمير زيلينسكي.
وجاء في المنشور الذي كتبه على التيليغرام: "من الواضح أنه إذا تحدث ترامب عن الحاجة إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا، فليس من الضروري أن يبقى زيلينسكي رئيسًا، حتى لا نضطر إلى التعامل معه على الإطلاق".
في ديسمبر/كانون الأول، أبلغ فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المسؤولين الأوروبيين أن الإدارة الأميركية الجديدة ستلزم كل دولة عضو في حلف شمال الأطلسي بتخصيص 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي.
وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي، إلى أن الإنفاق الدفاعي يجب أن يكون أعلى بكثير من الهدف الحالي البالغ 2%.
بدوره، أشار المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أن هدف 5% من الناتج المحلي الإجمالي سيعني حوالي 200 مليار يورو من الإنفاق الدفاعي السنوي لألمانيا.