https://sarabic.ae/20250202/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-200-عسكري-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1097401344.html

قوات كييف تفقد أكثر من 200 عسكري على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية

قوات كييف تفقد أكثر من 200 عسكري على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر تجاوزت 200 عسكري ودبابتين ومعدات عسكرية في المناطق الحدودية لمقاطعة... 02.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-02T11:46+0000

2025-02-02T11:46+0000

2025-02-02T11:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 جندي ودبابتين وأربع ناقلات جند مدرعة و9 مركبات قتالية مدرعة و15 مركبة وقطعة مدفعية ميدانية".وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 56770 عسكريا، و329 دبابة، و241 مركبة مشاة قتالية، و189 ناقلة جند مدرعة، و1672 مركبة قتالية مصفحة، و1765 سيارة، و398 مدفعا ميدانيا، و45 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أميركية الصنع، و16 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و8 سيارات للنقل والتذخير، و106 محطات حرب إلكترونية، و15 راداراً مضاداً للبطاريات، و5 رادارات دفاع جوي، و33 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 14 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77، وكذلك 9 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".وأفادت الوزارة في بيانها اليومي: "دك سلاح الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق تخزين الوقود، المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 153 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250202/القوات-الروسية-تستهدف-مطارات-عسكرية-أوكرانية-ومرافق-تخزين-الوقود--1097398574.html

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روسيا, رصد عسكري