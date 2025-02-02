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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250202/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-200-عسكري-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1097401344.html
قوات كييف تفقد أكثر من 200 عسكري على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية
قوات كييف تفقد أكثر من 200 عسكري على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر تجاوزت 200 عسكري ودبابتين ومعدات عسكرية في المناطق الحدودية لمقاطعة... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T11:46+0000
2025-02-02T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 جندي ودبابتين وأربع ناقلات جند مدرعة و9 مركبات قتالية مدرعة و15 مركبة وقطعة مدفعية ميدانية".وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 56770 عسكريا، و329 دبابة، و241 مركبة مشاة قتالية، و189 ناقلة جند مدرعة، و1672 مركبة قتالية مصفحة، و1765 سيارة، و398 مدفعا ميدانيا، و45 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أميركية الصنع، و16 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و8 سيارات للنقل والتذخير، و106 محطات حرب إلكترونية، و15 راداراً مضاداً للبطاريات، و5 رادارات دفاع جوي، و33 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 14 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77، وكذلك 9 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".وأفادت الوزارة في بيانها اليومي: "دك سلاح الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق تخزين الوقود، المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 153 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250202/القوات-الروسية-تستهدف-مطارات-عسكرية-أوكرانية-ومرافق-تخزين-الوقود--1097398574.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

قوات كييف تفقد أكثر من 200 عسكري على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية

11:46 GMT 02.02.2025
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© ROMAN PILIPEY
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر تجاوزت 200 عسكري ودبابتين ومعدات عسكرية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 جندي ودبابتين وأربع ناقلات جند مدرعة و9 مركبات قتالية مدرعة و15 مركبة وقطعة مدفعية ميدانية".
وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 56770 عسكريا، و329 دبابة، و241 مركبة مشاة قتالية، و189 ناقلة جند مدرعة، و1672 مركبة قتالية مصفحة، و1765 سيارة، و398 مدفعا ميدانيا، و45 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أميركية الصنع، و16 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و8 سيارات للنقل والتذخير، و106 محطات حرب إلكترونية، و15 راداراً مضاداً للبطاريات، و5 رادارات دفاع جوي، و33 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 14 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77، وكذلك 9 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير قواتها للبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق تخزين الوقود المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
صواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق تخزين الوقود
09:25 GMT
وأفادت الوزارة في بيانها اليومي: "دك سلاح الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق تخزين الوقود، المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 153 منطقة".
وبحسب الوزارة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، و44 طائرة دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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