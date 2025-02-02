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القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق تخزين الوقود
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250202/القوات-الروسية-تستهدف-مطارات-عسكرية-أوكرانية-ومرافق-تخزين-الوقود--1097398574.html
القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق تخزين الوقود
القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق تخزين الوقود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير قواتها للبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق تخزين الوقود المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T09:25+0000
2025-02-02T10:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأفادت الوزارة في بيانها اليومي: "دك سلاح الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق تخزين الوقود، المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 153 منطقة".كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محور خاركوف، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي ليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بدحر القوى البشرية، وتدمير المعدات لخمسة ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوندراشوفكا، وكولوديزنوي، وكيسلوفكا وموناتشينوفكا في مقاطعة خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطًا ومواقع مهمة، حيث اسستهدفت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أولاكلي وبيلوغوروفكا وفيرخنيكامينسكوي وتشاسوف يار، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، عملياتها الهجومية النشطة، حيث استهدفت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ديزيرجينسك، ودروجبا، وليسوفكا، وناديجدينكا، وشيفتشينكو وأوسبينوفكا وأندرييفكا وكوتلينو، من جمهورية دونيتسك الشعبية.كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التوغل في أعماق دفاعات العدو، حيث استهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيسيلوي، بورلاتسكوي، ورازليف، ورازدولنوي، وروفنوبول، ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكالينوفسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.ودحرت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، القوة البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق رابوتينو وبريمورسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 60 جنديًا، وثلاث مركبات، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، ومحطتي حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع للذخيرة.الدفاع الجوي الروسي يسقط 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 3 مقاطعات خلال الليلالدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف مدرسة بمقاطعة كورسك في جريمة حرب جديدة
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https://sarabic.ae/20250201/مشاهد-لقيام-مسيرة-روبيكون-الروسية-بتدمير-مدرعة-أوكرانية-على-محور-كورسك-فيديو-1097387890.html
https://sarabic.ae/20250202/قتل-كل-من-لم-يتجاوز-40-عاما-جندي-أوكراني-يعترف-بتلقيه-أوامر-إجرامية-من-قادته-1097393755.html
https://sarabic.ae/20250130/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-على-مدى-الأشهر-الستة-الماضية-بلغت-50-ألف-عسكري---1097304048.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق تخزين الوقود

09:25 GMT 02.02.2025 (تم التحديث: 10:16 GMT 02.02.2025)
© Photo / Russian Ministry of Defenseصواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود
صواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير قواتها للبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق تخزين الوقود المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
وأفادت الوزارة في بيانها اليومي: "دك سلاح الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق تخزين الوقود، المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 153 منطقة".

وبحسب الوزارة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، و44 طائرة دون طيار.

كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محور خاركوف، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي ليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
روسيا... ابتكار مجمع هجين للطائرات المسيرة للاستجابة للطوارئ
08:31 GMT

وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 20 جنديا، وسيارتين، وأربعة مدافع ميدانية.

كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بدحر القوى البشرية، وتدمير المعدات لخمسة ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوندراشوفكا، وكولوديزنوي، وكيسلوفكا وموناتشينوفكا في مقاطعة خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 295 عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة، وراجمة صواريخ، وأربعة مدافع ميدانية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة ومحطة للحرب الإلكترونية.
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
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أمس, 18:57 GMT
كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطًا ومواقع مهمة، حيث اسستهدفت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أولاكلي وبيلوغوروفكا وفيرخنيكامينسكوي وتشاسوف يار، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 200 عسكري، وسيارتين، وراجمة صواريخ، وسبعة مدافع ميدانية، منها 2 من إنتاج دول الناتو، كما تم تدمير أربعة مستودعات للذخيرة.
القوات المسلحة الروسية في قرية بيسكي، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
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قتل كل من لم يتجاوز 40 عاما... جندي أوكراني يعترف بتلقيه أوامر إجرامية من قادته
05:59 GMT
وواصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، عملياتها الهجومية النشطة، حيث استهدفت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ديزيرجينسك، ودروجبا، وليسوفكا، وناديجدينكا، وشيفتشينكو وأوسبينوفكا وأندرييفكا وكوتلينو، من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 515 عسكريًا، ودبابة وست مركبات قتالية مدرعة، وعشر سيارات، وست مدافع ميدانية، إحداها من صنع دول الناتو.
كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التوغل في أعماق دفاعات العدو، حيث استهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيسيلوي، بورلاتسكوي، ورازليف، ورازدولنوي، وروفنوبول، ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكالينوفسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 50 ألف عسكري شهريا خلال الستة أشهر الماضية
30 يناير, 09:27 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 140 عسكريًا، ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين، كما تم تدمير خمس قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك واحدة من صنع دول الناتو.
ودحرت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، القوة البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق رابوتينو وبريمورسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 60 جنديًا، وثلاث مركبات، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، ومحطتي حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع للذخيرة.
الدفاع الجوي الروسي يسقط 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 3 مقاطعات خلال الليل
الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف مدرسة بمقاطعة كورسك في جريمة حرب جديدة
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