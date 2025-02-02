https://sarabic.ae/20250202/القوات-الروسية-تستهدف-مطارات-عسكرية-أوكرانية-ومرافق-تخزين-الوقود--1097398574.html

القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق تخزين الوقود

القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق تخزين الوقود

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير قواتها للبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق تخزين الوقود المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. 02.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-02T09:25+0000

2025-02-02T09:25+0000

2025-02-02T10:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وأفادت الوزارة في بيانها اليومي: "دك سلاح الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق تخزين الوقود، المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 153 منطقة".كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محور خاركوف، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي ليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بدحر القوى البشرية، وتدمير المعدات لخمسة ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوندراشوفكا، وكولوديزنوي، وكيسلوفكا وموناتشينوفكا في مقاطعة خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطًا ومواقع مهمة، حيث اسستهدفت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أولاكلي وبيلوغوروفكا وفيرخنيكامينسكوي وتشاسوف يار، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، عملياتها الهجومية النشطة، حيث استهدفت القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ديزيرجينسك، ودروجبا، وليسوفكا، وناديجدينكا، وشيفتشينكو وأوسبينوفكا وأندرييفكا وكوتلينو، من جمهورية دونيتسك الشعبية.كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التوغل في أعماق دفاعات العدو، حيث استهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيسيلوي، بورلاتسكوي، ورازليف، ورازدولنوي، وروفنوبول، ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكالينوفسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.ودحرت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، القوة البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق رابوتينو وبريمورسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 60 جنديًا، وثلاث مركبات، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، ومحطتي حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع للذخيرة.الدفاع الجوي الروسي يسقط 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 3 مقاطعات خلال الليلالدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف مدرسة بمقاطعة كورسك في جريمة حرب جديدة

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