https://sarabic.ae/20250201/مشاهد-لقيام-مسيرة-روبيكون-الروسية-بتدمير-مدرعة-أوكرانية-على-محور-كورسك-فيديو-1097387890.html

مشاهد لقيام مسيرة "روبيكون" الروسية بتدمير مدرعة أوكرانية على محور كورسك... فيديو

مشاهد لقيام مسيرة "روبيكون" الروسية بتدمير مدرعة أوكرانية على محور كورسك... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام مسيرة "روبيكون" الروسية، بتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية على محور كورسك. 01.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-01T18:57+0000

2025-02-01T18:57+0000

2025-02-01T18:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1e/1097319519_143:0:1110:544_1920x0_80_0_0_67d524eedbfa6222d8293e24ca490fd5.jpg

وتبين المشاهد لحظة قيام المسيرة الروسية "روبيكون"، بتدمير بتدمير المدرعة التابعة للقوات الأوكرانية على محور كورسك.أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 155 عسكريا، بالإضافة لعدد من المعدات العسكرية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 155 عسكريا، بالإضافة لـ 3 مركبات قتالية مدرعة و15 سيارة ومدفعية ميدان".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250201/إعلام-بريطاني-واشنطن-ترى-أنه-من-الضروري-إجراء-انتخابات-في-أوكرانيا--1097384872.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا