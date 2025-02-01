https://sarabic.ae/20250201/مشاهد-لقيام-مسيرة-روبيكون-الروسية-بتدمير-مدرعة-أوكرانية-على-محور-كورسك-فيديو-1097387890.html
مشاهد لقيام مسيرة "روبيكون" الروسية بتدمير مدرعة أوكرانية على محور كورسك... فيديو
مشاهد لقيام مسيرة "روبيكون" الروسية بتدمير مدرعة أوكرانية على محور كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام مسيرة "روبيكون" الروسية، بتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية على محور كورسك. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T18:57+0000
2025-02-01T18:57+0000
2025-02-01T18:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتبين المشاهد لحظة قيام المسيرة الروسية "روبيكون"، بتدمير بتدمير المدرعة التابعة للقوات الأوكرانية على محور كورسك.أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 155 عسكريا، بالإضافة لعدد من المعدات العسكرية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 155 عسكريا، بالإضافة لـ 3 مركبات قتالية مدرعة و15 سيارة ومدفعية ميدان".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250201/إعلام-بريطاني-واشنطن-ترى-أنه-من-الضروري-إجراء-انتخابات-في-أوكرانيا--1097384872.html
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روسيا
مشاهد لقيام مسيرة "روبيكون" الروسية بتدمير مدرعة أوكرانية على محور كورسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام مسيرة "روبيكون" الروسية، بتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية على محور كورسك.
وتبين المشاهد لحظة قيام المسيرة الروسية "روبيكون"، بتدمير بتدمير المدرعة التابعة للقوات الأوكرانية على محور كورسك.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 155 عسكريا، بالإضافة لعدد من المعدات العسكرية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 155 عسكريا، بالإضافة لـ 3 مركبات قتالية مدرعة و15 سيارة ومدفعية ميدان".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.