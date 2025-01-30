https://sarabic.ae/20250130/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-على-مدى-الأشهر-الستة-الماضية-بلغت-50-ألف-عسكري---1097304048.html

الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على مدى الأشهر الستة الماضية بلغت 50 ألف عسكري

الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على مدى الأشهر الستة الماضية بلغت 50 ألف عسكري

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على مدى الأشهر الستة الماضية بلغت نحو 50 ألف عسكري. 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T09:27+0000

2025-01-30T09:27+0000

2025-01-30T09:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085087198_0:0:3184:1791_1920x0_80_0_0_9c033131ba5cd8a9209838606d4bf3ad.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه على مدى الأشهر الستة الماضية، بلغت خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا نحو 50000 عسكري. وفقا للبيانات الرسمية، غادر نحو 100000 جندي أوكراني وحداتهم العسكرية طواعية وذهبوا هاربين.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي، وألوية الهجوم المحمولة جواً التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فولشانسك في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 50 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، وثلاث مركبات، ومدفعية ميدانية.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة لثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء للحرس الوطني في مناطق بيشانوي، وزاغريزوفو، وزاغورويكوفكا، وكوتكوفكا، وبوتنيكوفو، وكوريلوفكا في مقاطعة خاركوف.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية. واستهدفت عددا من الألوية في مناطق سيفيرسك، ودرونوفكا، وفيرخنيكامينسكوي، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضلف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو. واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي في مناطق نوفوسيولكا، ورازليف، وفولنوي بولي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية وورش الإنتاج، ومخازن لتخزين الطائرات دون طيار، فضلاً عن تمركزات القوى البشرية والمعدات العسكرية في 142 منطقة.وأسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلتين جويتين موجهتين من نوع "هامر" فرنسية الصنع، وأربعة صواريخ متعددة الإطلاق من نوع "هيمارس" أمريكية الصنع، و61 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

https://sarabic.ae/20250128/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1097237402.html

https://sarabic.ae/20250128/أسير-أوكراني-يكشف-تعرضه-للخداع-للبقاء-في-مواقع-لا-مفر-منها-لشهر-كامل-فيديو-1097231402.html

https://sarabic.ae/20250128/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-دفوريشنايا-في-مقاطعة-خاركوف-1097230955.html

https://sarabic.ae/20250128/القوات-الروسية-تستهدف-مطارا-يستخدمه-نظام-كييف-لتجميع-الطائرات-المسيرة-1097224395.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري