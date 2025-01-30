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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250130/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-على-مدى-الأشهر-الستة-الماضية-بلغت-50-ألف-عسكري---1097304048.html
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على مدى الأشهر الستة الماضية بلغت 50 ألف عسكري
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على مدى الأشهر الستة الماضية بلغت 50 ألف عسكري
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على مدى الأشهر الستة الماضية بلغت نحو 50 ألف عسكري. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T09:27+0000
2025-01-30T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085087198_0:0:3184:1791_1920x0_80_0_0_9c033131ba5cd8a9209838606d4bf3ad.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه على مدى الأشهر الستة الماضية، بلغت خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا نحو 50000 عسكري. وفقا للبيانات الرسمية، غادر نحو 100000 جندي أوكراني وحداتهم العسكرية طواعية وذهبوا هاربين.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي، وألوية الهجوم المحمولة جواً التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فولشانسك في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 50 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، وثلاث مركبات، ومدفعية ميدانية.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة لثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء للحرس الوطني في مناطق بيشانوي، وزاغريزوفو، وزاغورويكوفكا، وكوتكوفكا، وبوتنيكوفو، وكوريلوفكا في مقاطعة خاركوف.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية. واستهدفت عددا من الألوية في مناطق سيفيرسك، ودرونوفكا، وفيرخنيكامينسكوي، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضلف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو. واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي في مناطق نوفوسيولكا، ورازليف، وفولنوي بولي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية وورش الإنتاج، ومخازن لتخزين الطائرات دون طيار، فضلاً عن تمركزات القوى البشرية والمعدات العسكرية في 142 منطقة.وأسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلتين جويتين موجهتين من نوع "هامر" فرنسية الصنع، وأربعة صواريخ متعددة الإطلاق من نوع "هيمارس" أمريكية الصنع، و61 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250128/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1097237402.html
https://sarabic.ae/20250128/أسير-أوكراني-يكشف-تعرضه-للخداع-للبقاء-في-مواقع-لا-مفر-منها-لشهر-كامل-فيديو-1097231402.html
https://sarabic.ae/20250128/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-دفوريشنايا-في-مقاطعة-خاركوف-1097230955.html
https://sarabic.ae/20250128/القوات-الروسية-تستهدف-مطارا-يستخدمه-نظام-كييف-لتجميع-الطائرات-المسيرة-1097224395.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على مدى الأشهر الستة الماضية بلغت 50 ألف عسكري

09:27 GMT 30.01.2025 (تم التحديث: 09:48 GMT 30.01.2025)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورجندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على مدى الأشهر الستة الماضية بلغت نحو 50 ألف عسكري.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه على مدى الأشهر الستة الماضية، بلغت خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا نحو 50000 عسكري. وفقا للبيانات الرسمية، غادر نحو 100000 جندي أوكراني وحداتهم العسكرية طواعية وذهبوا هاربين.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي، وألوية الهجوم المحمولة جواً التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فولشانسك في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 50 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، وثلاث مركبات، ومدفعية ميدانية.
مدرعة أمريكية من طراز M113 بحوزة الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
28 يناير, 11:39 GMT
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة لثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء للحرس الوطني في مناطق بيشانوي، وزاغريزوفو، وزاغورويكوفكا، وكوتكوفكا، وبوتنيكوفو، وكوريلوفكا في مقاطعة خاركوف.
وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية. واستهدفت عددا من الألوية في مناطق سيفيرسك، ودرونوفكا، وفيرخنيكامينسكوي، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 175 جنديًا، ومركبتين، ومدفعية ميدانية، وتم تدمير مستودع الذخيرة.
أسير حرب أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني يكشف تعرضه للخداع للبقاء في مواقع "لا مفر منها" لشهر كامل... فيديو
28 يناير, 09:25 GMT
وأضلف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو. واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي في مناطق نوفوسيولكا، ورازليف، وفولنوي بولي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه.

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 125 جنديًا، وثلاث مركبات. وتم تدمير 5 قطع مدفعية ميدانية، واحدة منها من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي.

عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة دفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف
28 يناير, 09:11 GMT
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية وورش الإنتاج، ومخازن لتخزين الطائرات دون طيار، فضلاً عن تمركزات القوى البشرية والمعدات العسكرية في 142 منطقة.
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلتين جويتين موجهتين من نوع "هامر" فرنسية الصنع، وأربعة صواريخ متعددة الإطلاق من نوع "هيمارس" أمريكية الصنع، و61 طائرة دون طيار.
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مطارا يستخدمه نظام كييف لتجميع الطائرات المسيرة
28 يناير, 05:15 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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