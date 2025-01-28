https://sarabic.ae/20250128/القوات-الروسية-تستهدف-مطارا-يستخدمه-نظام-كييف-لتجميع-الطائرات-المسيرة-1097224395.html
القوات الروسية تستهدف مطارا يستخدمه نظام كييف لتجميع الطائرات المسيرة
القوات الروسية تستهدف مطارا يستخدمه نظام كييف لتجميع الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
صرح سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة سبوتنيك، أن غارة استهدفت مطارا في مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا، حيث توجد مستودعات لتجميع... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T05:15+0000
2025-01-28T05:15+0000
2025-01-28T05:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال ليبيديف، اليوم الثلاثاء: "أوديسا... لم يتم استهداف هذا المكان منذ زمن... مطار شكولني... هناك حمولة من الميناء البحري في طريقها إلى هناك".وذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن سلسلة انفجارات في أوديسا وسط غارة جوية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو".
https://sarabic.ae/20250128/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-5-طائرات-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1097224259.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تستهدف مطارا يستخدمه نظام كييف لتجميع الطائرات المسيرة
05:15 GMT 28.01.2025 (تم التحديث: 05:27 GMT 28.01.2025)
صرح سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة سبوتنيك، أن غارة استهدفت مطارا في مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا، حيث توجد مستودعات لتجميع الطائرات دون طيار.
وقال ليبيديف، اليوم الثلاثاء: "أوديسا... لم يتم استهداف هذا المكان منذ زمن... مطار شكولني... هناك حمولة من الميناء البحري في طريقها إلى هناك".
إنهم (في المطار) يقومون بتجميع الطائرات دون طيار، وهناك العديد من المستودعات (للمسيرات)، كما أن المطار يعمل بنشاط (قبل الضربة).
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن سلسلة انفجارات في أوديسا وسط غارة جوية.
كما أفاد ليبيديف، يوم أمس الإثنين، بتعرض تجمع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة أوديسا، لضربة عسكرية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو".