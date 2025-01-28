https://sarabic.ae/20250128/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-5-طائرات-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1097224259.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 5 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 5 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير الدفاعات الجوية التابعة لها، 5 طائرات أوكرانية مسيرة، فوق مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وفوق أراضي جمهورية القرم. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T04:44+0000
2025-01-28T04:44+0000
2025-01-28T04:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي خمس طائرات دون طيار أوكرانية".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد على يد نظام كييف.بوشيلين: القوات الروسية تتقدم في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250127/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نيكولاييفو-داريينو-في-مقاطعة-كورسك--1097199077.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يدمر 5 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير الدفاعات الجوية التابعة لها، 5 طائرات أوكرانية مسيرة، فوق مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وفوق أراضي جمهورية القرم.
وقال الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي خمس طائرات دون طيار أوكرانية".
منها طائرتان مسيرتان فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد على يد نظام كييف.