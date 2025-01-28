https://sarabic.ae/20250128/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1097237402.html
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، خلال الـ24 ساعة الماضية. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T11:39+0000
2025-01-28T11:39+0000
2025-01-28T11:39+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وخلال العمليات الهجومية استهدفت أربعة ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواء بحري، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، غوغوليفكا، غونشاروفكا، غويفو، زاوليشينكا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، نيكوليفكا، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، سفيردليكوفو، سودزا وتشيركاسكوي بوريتشنوي.وأضاف البيان أن نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق بوغدانوفكا، وزاموستي، وكازاتشيا لوكنيا، وكولماكوف، وكوسيتسا، وكروغلينكويه، وليبيديفكا، ولوكنيا، ومارتينوفكا، وميلوفي، وميرني، ونيكولاييفكا، ويوجني، وباسوفكا، وبيلوفودي، وفيسيلوفكا، وفودولاغا، وغلوغوف، وزورافكا في مقاطعة سومي.وخلال الـ 24 ساعة الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 280 عسكريًا، وتم تدمير دبابة، ومركبة قتالية للمشاة ،وست مركبات قتالية مدرعة، و20 سيارة.وفي المجمل، وخلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 55470 جنديًا، و322 دبابة، و239 مركبة قتالية للمشاة، و184 ناقلة جنود مدرعة، و1642 مركبة قتالية مدرعة، و1664 سيارة، و392 قطعة مدفعية، و44 قاذفة صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 من طراز "هيمارس" و6 من طراز "إم إل أر إس" تم إنتاجها في الولايات المتحدة، و16 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل، و103 محطة حرب إلكترونية، و14 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و32 وحدة من الهندسة والمعدات الأخرى، بما في ذلك 13 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، بالإضافة إلى تسع مركبات مدرعة للإصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وخلال العمليات الهجومية استهدفت أربعة ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواء بحري، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، غوغوليفكا، غونشاروفكا، غويفو، زاوليشينكا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، نيكوليفكا، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، سفيردليكوفو، سودزا وتشيركاسكوي بوريتشنوي.
وأضاف البيان أن نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق بوغدانوفكا، وزاموستي، وكازاتشيا لوكنيا، وكولماكوف، وكوسيتسا، وكروغلينكويه، وليبيديفكا، ولوكنيا، ومارتينوفكا، وميلوفي، وميرني، ونيكولاييفكا، ويوجني، وباسوفكا، وبيلوفودي، وفيسيلوفكا، وفودولاغا، وغلوغوف، وزورافكا في مقاطعة سومي.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية
أكثر من 280 عسكريًا، وتم تدمير دبابة، ومركبة قتالية للمشاة ،وست مركبات قتالية مدرعة، و20 سيارة.
وفي المجمل، وخلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 55470 جنديًا، و322 دبابة، و239 مركبة قتالية للمشاة، و184 ناقلة جنود مدرعة، و1642 مركبة قتالية مدرعة،
و1664 سيارة، و392 قطعة مدفعية، و44 قاذفة صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 من طراز "هيمارس" و6 من طراز "إم إل أر إس" تم إنتاجها في الولايات المتحدة، و16 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل، و103 محطة حرب إلكترونية، و14 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و32 وحدة من الهندسة والمعدات الأخرى، بما في ذلك 13 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، بالإضافة إلى تسع مركبات مدرعة للإصلاح.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.