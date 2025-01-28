https://sarabic.ae/20250128/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1097237402.html

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، خلال الـ24 ساعة الماضية. 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T11:39+0000

2025-01-28T11:39+0000

2025-01-28T11:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085525367_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_545990d4bd9a9fba3f3ffad8770f91b7.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وخلال العمليات الهجومية استهدفت أربعة ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواء بحري، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، غوغوليفكا، غونشاروفكا، غويفو، زاوليشينكا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، نيكوليفكا، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، سفيردليكوفو، سودزا وتشيركاسكوي بوريتشنوي.وأضاف البيان أن نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق بوغدانوفكا، وزاموستي، وكازاتشيا لوكنيا، وكولماكوف، وكوسيتسا، وكروغلينكويه، وليبيديفكا، ولوكنيا، ومارتينوفكا، وميلوفي، وميرني، ونيكولاييفكا، ويوجني، وباسوفكا، وبيلوفودي، وفيسيلوفكا، وفودولاغا، وغلوغوف، وزورافكا في مقاطعة سومي.وخلال الـ 24 ساعة الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 280 عسكريًا، وتم تدمير دبابة، ومركبة قتالية للمشاة ،وست مركبات قتالية مدرعة، و20 سيارة.وفي المجمل، وخلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 55470 جنديًا، و322 دبابة، و239 مركبة قتالية للمشاة، و184 ناقلة جنود مدرعة، و1642 مركبة قتالية مدرعة، و1664 سيارة، و392 قطعة مدفعية، و44 قاذفة صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 من طراز "هيمارس" و6 من طراز "إم إل أر إس" تم إنتاجها في الولايات المتحدة، و16 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل، و103 محطة حرب إلكترونية، و14 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و32 وحدة من الهندسة والمعدات الأخرى، بما في ذلك 13 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، بالإضافة إلى تسع مركبات مدرعة للإصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

https://sarabic.ae/20250127/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نيكولاييفو-داريينو-في-مقاطعة-كورسك--1097199077.html

https://sarabic.ae/20250127/بوشلين-القوات-الروسية-تتقدم-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-----1097190030.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري