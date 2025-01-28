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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250128/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-دفوريشنايا-في-مقاطعة-خاركوف-1097230955.html
القوات الروسية تحرر بلدة دفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تحرر بلدة دفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة دفوريشنايا في مقاطعة خاركوف. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T09:11+0000
2025-01-28T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه نتيجة للمعارك الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدة دفوريشنايا في مقاطعة خاركوف.واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق توبولي، وزابادنوي، وبيسشانوي، ولوزوفايا، وكوبانكي، وزيليني غاي، وكراسنوي بيرفوي في مقاطعة خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبول، وغريغوروفكا، وإيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 330 عسكريًا، وأربع آليات قتالية مدرعة، بينها ناقلتا جند مدرعتان من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وست سيارات. وتم تدمير أربعة مدافع ميدانية، بينها ثلاثة غربية الصنع، ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية. واستهدفوا تشكيلات لواءين ميكانيكيين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين دفاعيين إقليميين في مناطق فيرخنيكامينسكوي، ويانتارنوي، وزيلينوفكا، وأوبكسوفو-فاسيليفكا، وتشاسوف يار، وداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 جنديًا، ومركبتين مدرعتين مصنوعين في الولايات المتحدة، وثلاث سيارات، ومدفع "إم 119" عيار 105 ملم أمريكي الصنع. وتم تدمير مستودع الذخيرة.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه خاركوف استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في قريتي ليبتسي، وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 25 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين. وتم تدمير مدفعيتين ميدانيتين ومستودع ذخيرة.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية. واستهدفت تشكيلات اللواء الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق بوغاتير، وفريميفكا، وريفنيبيل في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 115 عسكرياً، ودبابة، ومركبتين، وأربع قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك قطعة غربية الصنع.وأشار البيان إلى ان الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وورش لإنتاج وتخزين الطائرات دون طيار والمسيرات البحرية، فضلاً عن تمركزات القوى العاملة، والمعدات المعادية في 152 منطقة .وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة دفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف

09:11 GMT 28.01.2025 (تم التحديث: 09:51 GMT 28.01.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة دفوريشنايا في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه نتيجة للمعارك الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدة دفوريشنايا في مقاطعة خاركوف.
واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق توبولي، وزابادنوي، وبيسشانوي، ولوزوفايا، وكوبانكي، وزيليني غاي، وكراسنوي بيرفوي في مقاطعة خاركوف، وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبول، وغريغوروفكا، وإيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 330 عسكريًا، وأربع آليات قتالية مدرعة، بينها ناقلتا جند مدرعتان من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وست سيارات. وتم تدمير أربعة مدافع ميدانية، بينها ثلاثة غربية الصنع، ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية. واستهدفوا تشكيلات لواءين ميكانيكيين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين دفاعيين إقليميين في مناطق فيرخنيكامينسكوي، ويانتارنوي، وزيلينوفكا، وأوبكسوفو-فاسيليفكا، وتشاسوف يار، وداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 جنديًا، ومركبتين مدرعتين مصنوعين في الولايات المتحدة، وثلاث سيارات، ومدفع "إم 119" عيار 105 ملم أمريكي الصنع. وتم تدمير مستودع الذخيرة.
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه خاركوف استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في قريتي ليبتسي، وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 25 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين. وتم تدمير مدفعيتين ميدانيتين ومستودع ذخيرة.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية. واستهدفت تشكيلات اللواء الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق بوغاتير، وفريميفكا، وريفنيبيل في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 115 عسكرياً، ودبابة، ومركبتين، وأربع قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك قطعة غربية الصنع.
وأشار البيان إلى ان الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وورش لإنتاج وتخزين الطائرات دون طيار والمسيرات البحرية، فضلاً عن تمركزات القوى العاملة، والمعدات المعادية في 152 منطقة .
09:51 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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