https://sarabic.ae/20250202/روسيا-ابتكار-مجمع-هجين-للطائرات-المسيرة-للاستجابة-للطوارئ---1097396980.html

روسيا... ابتكار مجمع هجين للطائرات المسيرة للاستجابة للطوارئ

روسيا... ابتكار مجمع هجين للطائرات المسيرة للاستجابة للطوارئ

سبوتنيك عربي

أعلنت الخدمة الصحفية للمبادرة الوطنية الروسية للعلوم، أن المطورين من شركة "لابوراتوريا بودوشي" (مختبر المستقبل) الروسية، قاموا بإنشاء مجمع هجين من الطائرات دون... 02.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-02T08:31+0000

2025-02-02T08:31+0000

2025-02-02T08:31+0000

رصد عسكري

سلاح روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096292255_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_ccd7bcdeb847c4da834747c5da797b3f.jpg

وقال البيان: "لقد أنشأ مطورو شركة مختبر المستقبل، مجموعة من الطائرات دون طيار، وروبوتًا أرضيًا يمكن استخدامه أثناء حالات الطوارئ وتقليص العمل".وأضاف البيان: "تشمل السيناريوهات المحتملة تقديم المساعدة الطبية للضحايا في حالات الطوارئ، وأنشطة إزالة الألغام، وتوصيل البضائع إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها".وأوضح بافيل كامنيف، المدير التجاري لـ"مختبر المستقبل"، أن "الحديث هنا، على سبيل المثال، عن المباني المتهدمة حيث لن تتمكن الطائرة دون طيار من التحرك، بل عن الأرض، فالمنصة (الأرضية)، على العكس من ذلك، قادرة على التغلب على الأنقاض، وتوصيل البضائع الضرورية إلى المبنى، مثل الأدوية والغذاء وأدوات خدمات الإنقاذ وما إلى ذلك".المنصة الأرضية التي تزن 50 كيلوغراما، يصل وقت تشغيلها إلى 40 دقيقة، تعتمد سرعة الجهاز على التضاريس، على سبيل المثال، على طريق سريع مسطح، يمكن أن تصل سرعته إلى 60 كيلومترا في الساعة، ومع الحمولة تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة.وتعتبر أيضًا، من ميزات هذا المجمع، هي القدرة على وضع بطاريات إضافية على المنصة، والتي يمكن من خلالها إعادة شحن الطائرة دون طيار 3-4 مرات أثناء المهمة.مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية... فيديو

https://sarabic.ae/20250201/أوغون-سلاح-روسي-يحول-شواطئ-العدو-إلى-جحيم-1097389771.html

https://sarabic.ae/20250131/روسيا-تكشف-عن-نجاح-تجارب-إطلاق-صواريخ-تسيركون-من-أعماق-البحار-1097347584.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, سلاح روسيا