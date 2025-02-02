https://sarabic.ae/20250202/روسيا-ابتكار-مجمع-هجين-للطائرات-المسيرة-للاستجابة-للطوارئ---1097396980.html
روسيا... ابتكار مجمع هجين للطائرات المسيرة للاستجابة للطوارئ
روسيا... ابتكار مجمع هجين للطائرات المسيرة للاستجابة للطوارئ
سبوتنيك عربي
أعلنت الخدمة الصحفية للمبادرة الوطنية الروسية للعلوم، أن المطورين من شركة "لابوراتوريا بودوشي" (مختبر المستقبل) الروسية، قاموا بإنشاء مجمع هجين من الطائرات دون... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T08:31+0000
2025-02-02T08:31+0000
2025-02-02T08:31+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقال البيان: "لقد أنشأ مطورو شركة مختبر المستقبل، مجموعة من الطائرات دون طيار، وروبوتًا أرضيًا يمكن استخدامه أثناء حالات الطوارئ وتقليص العمل".وأضاف البيان: "تشمل السيناريوهات المحتملة تقديم المساعدة الطبية للضحايا في حالات الطوارئ، وأنشطة إزالة الألغام، وتوصيل البضائع إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها".وأوضح بافيل كامنيف، المدير التجاري لـ"مختبر المستقبل"، أن "الحديث هنا، على سبيل المثال، عن المباني المتهدمة حيث لن تتمكن الطائرة دون طيار من التحرك، بل عن الأرض، فالمنصة (الأرضية)، على العكس من ذلك، قادرة على التغلب على الأنقاض، وتوصيل البضائع الضرورية إلى المبنى، مثل الأدوية والغذاء وأدوات خدمات الإنقاذ وما إلى ذلك".المنصة الأرضية التي تزن 50 كيلوغراما، يصل وقت تشغيلها إلى 40 دقيقة، تعتمد سرعة الجهاز على التضاريس، على سبيل المثال، على طريق سريع مسطح، يمكن أن تصل سرعته إلى 60 كيلومترا في الساعة، ومع الحمولة تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة.وتعتبر أيضًا، من ميزات هذا المجمع، هي القدرة على وضع بطاريات إضافية على المنصة، والتي يمكن من خلالها إعادة شحن الطائرة دون طيار 3-4 مرات أثناء المهمة.مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا... ابتكار مجمع هجين للطائرات المسيرة للاستجابة للطوارئ
أعلنت الخدمة الصحفية للمبادرة الوطنية الروسية للعلوم، أن المطورين من شركة "لابوراتوريا بودوشي" (مختبر المستقبل) الروسية، قاموا بإنشاء مجمع هجين من الطائرات دون طيار، والروبوتات المجنزرة، للاستجابة لحالات الطوارئ وتقليص العمل.
وقال البيان: "لقد أنشأ مطورو شركة مختبر المستقبل، مجموعة من الطائرات دون طيار، وروبوتًا أرضيًا يمكن استخدامه أثناء حالات الطوارئ وتقليص العمل".
وأضاف البيان: "تشمل السيناريوهات المحتملة تقديم المساعدة الطبية للضحايا في حالات الطوارئ، وأنشطة إزالة الألغام، وتوصيل البضائع إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها".
وأوضح بافيل كامنيف، المدير التجاري لـ"مختبر المستقبل"، أن "الحديث هنا، على سبيل المثال، عن المباني المتهدمة حيث لن تتمكن الطائرة دون طيار من التحرك، بل عن الأرض، فالمنصة (الأرضية)، على العكس من ذلك، قادرة على التغلب على الأنقاض، وتوصيل البضائع الضرورية إلى المبنى، مثل الأدوية والغذاء وأدوات خدمات الإنقاذ وما إلى ذلك".
المنصة الأرضية المسيرة، "غروزوفيك 50"، قادرة على التحرك بمتوسط سرعة 40-50 كيلومترًا في الساعة مع حمولة قصوى تبلغ 50 كيلوغرامًا، وتستغرق الرحلة بمثل هذه الحمولة 20 دقيقة.
المنصة الأرضية التي تزن 50 كيلوغراما، يصل وقت تشغيلها إلى 40 دقيقة، تعتمد سرعة الجهاز على التضاريس، على سبيل المثال، على طريق سريع مسطح، يمكن أن تصل سرعته إلى 60 كيلومترا في الساعة، ومع الحمولة تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة.
وفي حالة استخدام المجمع مع طائرة دون طيار، تصل المنصة إلى موقع العمل ببطاريات مشحونة بالكامل، والعكس صحيح، يمكن لهذه المنصة نقل الطائرة دون طيار إلى الموقع المطلوب، حيث يمكنها أداء وظائفها، أثناء رقودها على المنصة.
وتعتبر أيضًا، من ميزات هذا المجمع، هي القدرة على وضع بطاريات إضافية على المنصة، والتي يمكن من خلالها إعادة شحن الطائرة دون طيار 3-4 مرات أثناء المهمة.