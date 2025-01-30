https://sarabic.ae/20250130/مسيرة-روسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-فيديو-1097319911.html
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية... فيديو
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد توثق تدمير مسيرة روسية لدبابة أوكرانية ضمن نطاق العملية الخاصة. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T15:55+0000
2025-01-30T15:55+0000
2025-01-30T16:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال العمليات القتالية، دمّر مشغلو الطائرات من دون طيار المزودة بنظام الواقع الافتراضي (FPV)، التابعة لقوات مجموعة "الغرب" دبابة "تي -72 إم 1" أوكرانية".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على مدى الأشهر الستة الماضية، بلغت نحو 50 ألف عسكري شهريا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250130/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-على-مدى-الأشهر-الستة-الماضية-بلغت-50-ألف-عسكري---1097304048.html
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية... فيديو
15:55 GMT 30.01.2025 (تم التحديث: 16:36 GMT 30.01.2025)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد توثق تدمير مسيرة روسية لدبابة أوكرانية ضمن نطاق العملية الخاصة.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال العمليات القتالية، دمّر مشغلو الطائرات من دون طيار المزودة بنظام الواقع الافتراضي (FPV)، التابعة لقوات مجموعة "الغرب" دبابة "تي -72 إم 1" أوكرانية".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على مدى الأشهر الستة الماضية، بلغت نحو 50 ألف عسكري شهريا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.