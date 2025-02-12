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الخارجية الروسية: كييف تستهدف محطة زابوروجيه النووية خلال تناوب الخبراء الدوليين
الخارجية الروسية: كييف تستهدف محطة زابوروجيه النووية خلال تناوب الخبراء الدوليين
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن عملية تناوب خبراء أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T13:55+0000
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وقالت زاخاروفا: "في صباح يوم 12 فبراير/شباط، بدأت عملية التناوب كما هو مخطط لها، ولكن بعد ذلك تم حظر حركة ممثلي الوكالة بشكل غير متوقع من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت: "عند العودة، تعرضت القافلة التي كانت تضم عسكريين روس وخبراء من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين كان من المفترض أن يغادروا محطة زابوروجيه للطاقة النووية، لضربات من الطائرات المسيرة وقذائف الهاون".وأكدت زاخاروفا أن كييف بأفعالها "أثبتت مرة أخرى عدم قدرتها على التفاوض وطبيعتها الإرهابية".وفي وقت سابق من اليوم، أكد المكتب الصحفي لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، أن مهمة موظفي المحطة المشتركة مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي ضمان سير العمل الآمن لمفتشي الوكالة في المحطة، فإن المحطة تتعرض لتهديد مستمر بسبب استفزازات العدو.وجاء في بيان المكتب عبر قناته على "تلغرام": "مهمتنا المشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي ضمان العمل الآمن لمفتشي الوكالة في المحطة، التي تتعرض لتهديد مستمر بسبب استفزازات العدو".
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الخارجية الروسية: كييف تستهدف محطة زابوروجيه النووية خلال تناوب الخبراء الدوليين

13:55 GMT 12.02.2025 (تم التحديث: 13:56 GMT 12.02.2025)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Sputnik . Alexei Maishev
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أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن عملية تناوب خبراء أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية والتي تم تأجيلها سابقًا لم تحصل بسبب الإجراءات الاستفزازية التي قامت بها أوكرانيا، حيث تم منع حركة ممثلي الوكالة بشكل غير متوقع من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت زاخاروفا: "في صباح يوم 12 فبراير/شباط، بدأت عملية التناوب كما هو مخطط لها، ولكن بعد ذلك تم حظر حركة ممثلي الوكالة بشكل غير متوقع من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابعت زاخاروفا: "انتظر أفراد من الجيش الروسي لساعات عدة وصول خبراء أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع المحدد تحت هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية وتهديد القصف، لكن خبراء الوكالة لم يظهروا أبدًا".

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وأضافت: "عند العودة، تعرضت القافلة التي كانت تضم عسكريين روس وخبراء من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين كان من المفترض أن يغادروا محطة زابوروجيه للطاقة النووية، لضربات من الطائرات المسيرة وقذائف الهاون".

وتابعت: "قامت حكومة كييف بمحاولة أخرى لمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية باستخدام الطائرات المسيرة، ولم تتجاوز المسافة من موقع سقوط إحدى الطائرات الأوكرانية المسيرة إلى وحدة الطاقة الأولى في المحطة 300 متر.

وأكدت زاخاروفا أن كييف بأفعالها "أثبتت مرة أخرى عدم قدرتها على التفاوض وطبيعتها الإرهابية".
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وفي وقت سابق من اليوم، أكد المكتب الصحفي لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، أن مهمة موظفي المحطة المشتركة مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي ضمان سير العمل الآمن لمفتشي الوكالة في المحطة، فإن المحطة تتعرض لتهديد مستمر بسبب استفزازات العدو.
وجاء في بيان المكتب عبر قناته على "تلغرام": "مهمتنا المشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي ضمان العمل الآمن لمفتشي الوكالة في المحطة، التي تتعرض لتهديد مستمر بسبب استفزازات العدو".
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