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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250117/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تؤكد-وقوع-عدة-انفجارات-يومية-بالقرب-من-محطة-زابوروجيه-1096886133.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وقوع عدة انفجارات يومية بالقرب من محطة زابوروجيه
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وقوع عدة انفجارات يومية بالقرب من محطة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال غير مستقر، حيث يسجل خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T17:10+0000
2025-01-17T17:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الوكالة في بيان: "في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث لا يزال الوضع العام غير مستقر بسبب موقعها على خط المواجهة، سجل فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية انفجارات عديدة تحدث يوميا، بما في ذلك بالقرب من المحطة وعلى مسافة متوسطة منها".وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهذه هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة - تحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات.ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه منذ 1 سبتمبر/ أيلول 2022، بعد الزيارة الأولى للمدير العام للوكالة إلى المحطة.
https://sarabic.ae/20250117/مؤسسة-روسكونغرس-في-البحرين-آفاق-وفرص-جديدة-للحوار-في-المنتدى-الاقتصادي-الدولي-للمرأة-1096885464.html
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وقوع عدة انفجارات يومية بالقرب من محطة زابوروجيه

17:10 GMT 17.01.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورزيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
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ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال غير مستقر، حيث يسجل خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية انفجارات عديدة كل يوم، بما في ذلك بالقرب من المحطة.
وقالت الوكالة في بيان: "في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث لا يزال الوضع العام غير مستقر بسبب موقعها على خط المواجهة، سجل فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية انفجارات عديدة تحدث يوميا، بما في ذلك بالقرب من المحطة وعلى مسافة متوسطة منها".
وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهذه هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة - تحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات.
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وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصبحت محطة الطاقة النووية ملكًا لروسيا الاتحادية.
ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه منذ 1 سبتمبر/ أيلول 2022، بعد الزيارة الأولى للمدير العام للوكالة إلى المحطة.
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