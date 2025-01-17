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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وقوع عدة انفجارات يومية بالقرب من محطة زابوروجيه
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وقوع عدة انفجارات يومية بالقرب من محطة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال غير مستقر، حيث يسجل خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T17:10+0000
2025-01-17T17:10+0000
2025-01-17T17:10+0000
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وقالت الوكالة في بيان: "في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث لا يزال الوضع العام غير مستقر بسبب موقعها على خط المواجهة، سجل فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية انفجارات عديدة تحدث يوميا، بما في ذلك بالقرب من المحطة وعلى مسافة متوسطة منها".وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهذه هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة - تحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات.ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه منذ 1 سبتمبر/ أيلول 2022، بعد الزيارة الأولى للمدير العام للوكالة إلى المحطة.
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روسيا, العالم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وقوع عدة انفجارات يومية بالقرب من محطة زابوروجيه
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال غير مستقر، حيث يسجل خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية انفجارات عديدة كل يوم، بما في ذلك بالقرب من المحطة.
وقالت الوكالة في بيان: "في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث لا يزال الوضع العام غير مستقر بسبب موقعها على خط المواجهة، سجل فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية انفجارات عديدة تحدث يوميا، بما في ذلك بالقرب من المحطة وعلى مسافة متوسطة منها".
وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهذه هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة - تحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصبحت محطة الطاقة النووية ملكًا لروسيا الاتحادية.
ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه منذ 1 سبتمبر/ أيلول 2022، بعد الزيارة الأولى للمدير العام للوكالة إلى المحطة.