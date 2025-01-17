https://sarabic.ae/20250117/مؤسسة-روسكونغرس-في-البحرين-آفاق-وفرص-جديدة-للحوار-في-المنتدى-الاقتصادي-الدولي-للمرأة-1096885464.html

مؤسسة "روسكونغرس" في البحرين: آفاق وفرص جديدة للحوار في المنتدى الاقتصادي الدولي للمرأة

مؤسسة "روسكونغرس" في البحرين: آفاق وفرص جديدة للحوار في المنتدى الاقتصادي الدولي للمرأة

سبوتنيك عربي

تواصل مؤسسة "روسكونغرس" تعزيز العلاقات الدولية من خلال المشاركة في الأحداث الرئيسية على جدول الأعمال العالمي. 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T16:27+0000

2025-01-17T16:27+0000

2025-01-17T16:37+0000

العالم العربي

روسيا

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وفي المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة الذي عقد في المنامة، عاصمة مملكة البحرين، شارك ممثلو النظام البيئي للصندوق - منصة المجتمع الصحي - في مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الدولي. وكان الموضوع الرئيسي للحدث هو دور القيادات النسائية في تسريع التقدم العالمي.وترأست الوفد الروسي رئيسة مجلس منتدى المرأة الأوراسية، غالينا كاريلوفا. وضمن برنامج المنتدى، عُقدت اجتماعات مع وزير الصناعة والتجارة للمملكة، عبدالله عادل عبدالله فخرو، ونائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، فاتو حيدرة، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الصحية، الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ومدير عام الهيئة الوطنية للصحة منظم الصحة بمملكة البحرين، البروفيسور أحمد محمد الأنصاري.​وقال سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية، أحمد عبدالرحمن الساعاتي: "نحتفل العام المقبل بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، ولذلك اخترنا منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي كمنصة لتقديم أعمالنا وثقافتنا وسياحتنا للجمهور الروسي، ونتوقع نجاحا كبيرا بمشاركة العديد من المسؤولين".وذكرت أناستاسيا ستوكوفا، عضو لجنة الصحة في الغرفة العامة لروسيا الاتحادية، أن العمل معًا يساعد على تحسين نوعية حياة الناس ويفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات والمعرفة.وأضافت ستوكوفا، أن "أحد المنصات المهمة لإقامة علاقات الثقة والحوار الثنائي الفعال بين ممثلي السلطات الحكومية ومجتمع الأعمال في كلا البلدين هو منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي".ووفقا لها، فإنه "نتوقع هذا العام، في المنتدى المقبل في سانت بطرسبرغ، حضور وفد كبير من الزملاء من مملكة البحرين، حيث سنكون قادرين على تلخيص نتائج أنشطتنا المشتركة وتحديد المزيد من سبل التفاعل".كما جرى لقاء بين رئيسة مجلس منتدى المرأة الأوراسية، غالينا كاريلوفا، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ في مجلس الأمة (البرلمان) البحريني - رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، ورئيس مجلس النواب البحريني أحمد سلمان المسلم.وأكد المنتدى الاقتصادي الدولي للمرأة في البحرين المستوى العالي للشراكة بين روسيا والمملكة. وقد أبرمت الاتفاقيات والخطط لفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الرعاية الصحية والأدوية ودعم القيادة النسائية. وستكون مشاركة وفد البحرين في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025، خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية.

https://sarabic.ae/20250117/روسيا-تقترب-للمرة-الأولى-من-اللحاق-بمصر-في-إمدادات-الأسمدة-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1096863278.html

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