https://sarabic.ae/20250117/روسيا-تقترب-للمرة-الأولى-من-اللحاق-بمصر-في-إمدادات-الأسمدة-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1096863278.html

روسيا تقترب للمرة الأولى من اللحاق بمصر في إمدادات الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي

روسيا تقترب للمرة الأولى من اللحاق بمصر في إمدادات الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

أكدت بيانات الوكالة الأوروبية للإحصاء "يوروستات"، أن روسيا للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، تعادلت تقريبا مع مصر، من حيث القيمة النقدية في في حجم إمدادات... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T11:10+0000

2025-01-17T11:10+0000

2025-01-17T11:10+0000

روسيا

العالم العربي

اقتصاد

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وأظهرت بيانات "يوروستات" وفقا لقراءة وكالة "سبوتنيك" أن "الاتحاد الأوروبي بدأ مرة أخرى في زيادة مشترياته من الأسمدة من روسيا في الشهر الأخير من الخريف. حيث زاد المبلغ الشرائي بنسبة 5 بالمئة، مقارنة بأرقام تشرين الأول/أكتوبر إلى 122.4 مليون يورو، بعد أن إظهار تراجع على مدار ثلاثة أشهر متتالية، من 199 مليون يورو في يوليو/تموز إلى 116 مليون يورو في أكتوبر/تشرين الأول. وفي نهاية الخريف، زادت مصر صادراتها بنسبة كبيرة بلغت 41 بالمئة، لتصل إلى 119.2 مليون يورو".وفي المجمل، زاد الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر مشترياته من الأسمدة من الشركاء الأجانب بنسبة 5 بالمئة، إلى مستوى قياسي بلغ 525.5 مليون يورو منذ آب/أغسطس. وخلال مدة ستة أشهر احتفظت روسيا بمكانتها الرائدة في التوريد، وفقًا لنتائج شهر الخريف الأخير، قدمت 23.3 بالمئة من إجمالي الشحنات. وفي المركز الثاني على التوالي جاءت مصر (22.7 بالمئة)، وفي المركز الثالث جاء المغرب (13.2 بالمئة).

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