https://sarabic.ae/20250117/روسيا-تقترب-للمرة-الأولى-من-اللحاق-بمصر-في-إمدادات-الأسمدة-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1096863278.html
روسيا تقترب للمرة الأولى من اللحاق بمصر في إمدادات الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي
روسيا تقترب للمرة الأولى من اللحاق بمصر في إمدادات الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أكدت بيانات الوكالة الأوروبية للإحصاء "يوروستات"، أن روسيا للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، تعادلت تقريبا مع مصر، من حيث القيمة النقدية في في حجم إمدادات... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T11:10+0000
2025-01-17T11:10+0000
2025-01-17T11:10+0000
روسيا
العالم العربي
اقتصاد
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وأظهرت بيانات "يوروستات" وفقا لقراءة وكالة "سبوتنيك" أن "الاتحاد الأوروبي بدأ مرة أخرى في زيادة مشترياته من الأسمدة من روسيا في الشهر الأخير من الخريف. حيث زاد المبلغ الشرائي بنسبة 5 بالمئة، مقارنة بأرقام تشرين الأول/أكتوبر إلى 122.4 مليون يورو، بعد أن إظهار تراجع على مدار ثلاثة أشهر متتالية، من 199 مليون يورو في يوليو/تموز إلى 116 مليون يورو في أكتوبر/تشرين الأول. وفي نهاية الخريف، زادت مصر صادراتها بنسبة كبيرة بلغت 41 بالمئة، لتصل إلى 119.2 مليون يورو".وفي المجمل، زاد الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر مشترياته من الأسمدة من الشركاء الأجانب بنسبة 5 بالمئة، إلى مستوى قياسي بلغ 525.5 مليون يورو منذ آب/أغسطس. وخلال مدة ستة أشهر احتفظت روسيا بمكانتها الرائدة في التوريد، وفقًا لنتائج شهر الخريف الأخير، قدمت 23.3 بالمئة من إجمالي الشحنات. وفي المركز الثاني على التوالي جاءت مصر (22.7 بالمئة)، وفي المركز الثالث جاء المغرب (13.2 بالمئة).
https://sarabic.ae/20250117/حقل-نفط-عربي-يقترب-من-إنتاج-750-ألف-برميل-يوميا-1096857175.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم العربي, اقتصاد
روسيا, العالم العربي, اقتصاد
روسيا تقترب للمرة الأولى من اللحاق بمصر في إمدادات الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي
أكدت بيانات الوكالة الأوروبية للإحصاء "يوروستات"، أن روسيا للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، تعادلت تقريبا مع مصر، من حيث القيمة النقدية في في حجم إمدادات الأسمدة للاتحاد الأوروبي، وفقا لنتائج شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
وأظهرت بيانات "يوروستات" وفقا لقراءة وكالة "سبوتنيك" أن "الاتحاد الأوروبي بدأ مرة أخرى في زيادة مشترياته من الأسمدة من روسيا في الشهر الأخير من الخريف. حيث زاد المبلغ الشرائي بنسبة 5 بالمئة، مقارنة بأرقام تشرين الأول/أكتوبر إلى 122.4 مليون يورو، بعد أن إظهار تراجع على مدار ثلاثة أشهر متتالية، من 199 مليون يورو في يوليو/تموز إلى 116 مليون يورو في أكتوبر/تشرين الأول. وفي نهاية الخريف، زادت مصر صادراتها بنسبة كبيرة بلغت 41 بالمئة، لتصل إلى 119.2 مليون يورو".
وبذلك، بلغت الفجوة بين مصر وروسيا كأكبر بائع للأسمدة للاتحاد الأوروبي نسبة 3 بالمئة فقط، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر؛ وهذه هي المرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر 2022 التي تتمكن فيها (مصر وروسيا) من الاقتراب من بعضهما البعض من حيث الشحنات بالتعبير النقدي إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تقدمت مصر آنذاك بنسبة 2 بالمئة على روسيا الاتحادية.
وفي المجمل، زاد الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر مشترياته من الأسمدة من الشركاء الأجانب بنسبة 5 بالمئة، إلى مستوى قياسي بلغ 525.5 مليون يورو منذ آب/أغسطس. وخلال مدة ستة أشهر احتفظت روسيا بمكانتها الرائدة في التوريد، وفقًا لنتائج شهر الخريف الأخير، قدمت 23.3 بالمئة من إجمالي الشحنات. وفي المركز الثاني على التوالي جاءت مصر (22.7 بالمئة)، وفي المركز الثالث جاء المغرب (13.2 بالمئة).