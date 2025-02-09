https://sarabic.ae/20250209/سلطات-دونيتسك-الجيش-الروسي-يحقق-نجاحات-تكتيكية-في-تشاسوف-يار-1097616775.html
سلطات دونيتسك: الجيش الروسي يحقق نجاحات تكتيكية في تشاسوف يار
سلطات دونيتسك: الجيش الروسي يحقق نجاحات تكتيكية في تشاسوف يار
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي في تشاسوف يار يحقق نجاحات تكتيكية، وتستمر المعارك هناك، والعدو يقاوم. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T16:57+0000
2025-02-09T16:57+0000
2025-02-09T16:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال بوشيلين، في تصريحات له في قناته على "تلغرام": "أما بالنسبة إلى تشاسوف يار نفسها، فإن وحداتنا تحقق نجاحات تكتيكية، ولا تزال المعارك مستمرة".وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية الدؤوبة، التي نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sarabic.ae/20250209/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يرفض-تأكيد-تقارير-بشأن-محادثة-هاتفية-بين-ترامب-وبوتين-1097616559.html
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روسيا, رصد عسكري
سلطات دونيتسك: الجيش الروسي يحقق نجاحات تكتيكية في تشاسوف يار
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي في تشاسوف يار يحقق نجاحات تكتيكية، وتستمر المعارك هناك، والعدو يقاوم.
وقال بوشيلين، في تصريحات له في قناته على "تلغرام": "أما بالنسبة إلى تشاسوف يار نفسها، فإن وحداتنا تحقق نجاحات تكتيكية، ولا تزال المعارك مستمرة".
وفي 7 فبراير/ شباط الجاري، صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية سيطرت على معظم منطقة تشاسوف يار، بما في ذلك الملعب والمستشفى، وأنها تتقدم للأمام، وبدأت هجومًا على منطقة شيفتشينكو الصغيرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية الدؤوبة، التي نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".