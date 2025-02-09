https://sarabic.ae/20250209/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يرفض-تأكيد-تقارير-بشأن-محادثة-هاتفية-بين-ترامب-وبوتين-1097616559.html

مستشار الأمن القومي الأمريكي يرفض تأكيد تقارير بشأن محادثة هاتفية بين ترامب وبوتين

مستشار الأمن القومي الأمريكي يرفض تأكيد تقارير بشأن محادثة هاتفية بين ترامب وبوتين

سبوتنيك عربي

رفض مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، تأكيد التقارير بشأن محادثة هاتفية مزعومة بين الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب. 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T16:37+0000

2025-02-09T16:37+0000

2025-02-09T16:37+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال والتز، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد: "لن أستبق الرئيس ترامب.. هناك بالتأكيد الكثير من المحادثات الحساسة الجارية حاليا"، مؤكدا أنه لن يخوض في أي تفاصيل.وزعمت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب، أجرى محادثة هاتفية مع بوتين حول سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، أعرب خلالها عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي "يهتم" بما يحدث على أرض المعركة ويريد أن يتوقف الموت".وحسب وسائل الإعلام، فإن الرئيس الأمريكي قال إن الحرب التي استمرت على مدى 3 سنوات "لم تكن لتحدث أبدًا" لو كان رئيسًا في عام 2022، مضيفا: "كانت علاقتي دائمًا جيدة مع بوتين".وذكر ترامب، أمس السبت، أنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن "علاقات جيدة" تجمعهما دائما، على حد قوله، مضيفا إنه "حزين لما يحدث في أوكرانيا"، بحسب قوله.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي المعلومات، حول المحادثة بين بوتين وترامب.وقال بيسكوف في تعليق لصحيفة "إزفستيا": "بينما يتبلور عمل الإدارة في واشنطن، تنشأ العديد من الاتصالات المختلفة، وتتم هذه الاتصالات عبر قنوات مختلفة، وبالطبع، على خلفية تعدد هذه الاتصالات، قد لا أعرف شيئًا (وجود الاتصال) شخصيًا، لذلك، في هذه الحالة، لا يمكنني تأكيد ذلك أو نفيه".

https://sarabic.ae/20250209/إعلام-أمريكي-ترامب-اتصل-ببوتين-لمناقشة-حل-النزاع-في-أوكرانيا-1097601219.html

https://sarabic.ae/20250209/الكرملين-يعلق-على-التقارير-الإعلامية-حول-المحادثات-بين-بوتين-وترامب-1097605242.html

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أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين