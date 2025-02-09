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القوات الروسية تحرر بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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الكرملين يعلق على التقارير الإعلامية حول المحادثات بين بوتين وترامب
الكرملين يعلق على التقارير الإعلامية حول المحادثات بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي المعلومات، حول المحادثة بين زعيمي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T08:46+0000
2025-02-09T08:46+0000
روسيا
الكرملين
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وقال بيسكوف في تعليق لصحيفة "إزفستيا": "بينما يتبلور عمل الإدارة في واشنطن، تنشأ العديد من الاتصالات المختلفة، وتتم هذه الاتصالات عبر قنوات مختلفة، وبالطبع، على خلفية تعدد هذه الاتصالات، قد لا أعرف شيئًا (وجود الاتصال) شخصيًا، لذلك، في هذه الحالة، لا يمكنني تأكيد ذلك أو نفيه".وقالت الصحيفة الأمريكية، إن ترامب، قال من متن الطائرة الرئاسية يوم أمس الجمعة، عندما سئل عن عدد المرات التي تحدث فيها الزعيمان: "من الأفضل ألا أقول ذلك". ولفت ترامب للصحيفة، أن الحرب التي استمرت على مدى ثلاث سنوات "لم تكن لتحدث أبدًا" لو كان رئيسًا في عام 2022.السفير الروسي: العقوبات الأمريكية ضد شركة صناعة النفط الصربية ليس من قبيل المصادفة
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روسيا, الكرملين
روسيا, الكرملين

الكرملين يعلق على التقارير الإعلامية حول المحادثات بين بوتين وترامب

08:46 GMT 09.02.2025
© Sputnik . Tabyldy Kadyrbekovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© Sputnik . Tabyldy Kadyrbekov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي المعلومات، حول المحادثة بين زعيمي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وقال بيسكوف في تعليق لصحيفة "إزفستيا": "بينما يتبلور عمل الإدارة في واشنطن، تنشأ العديد من الاتصالات المختلفة، وتتم هذه الاتصالات عبر قنوات مختلفة، وبالطبع، على خلفية تعدد هذه الاتصالات، قد لا أعرف شيئًا (وجود الاتصال) شخصيًا، لذلك، في هذه الحالة، لا يمكنني تأكيد ذلك أو نفيه".
ونقلت صحيفة أمريكية عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قوله إنه تحدث هاتفيا، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في محاولة للتفاوض على إنهاء النزاع في أوكرانيا.
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06:26 GMT
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن ترامب، قال من متن الطائرة الرئاسية يوم أمس الجمعة، عندما سئل عن عدد المرات التي تحدث فيها الزعيمان: "من الأفضل ألا أقول ذلك".

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي يهتم بما يحدث من قتل على أرض المعركة، وقال: "يريد أن يتوقف الناس عن الموت، كل هؤلاء القتلى الشباب".

ولفت ترامب للصحيفة، أن الحرب التي استمرت على مدى ثلاث سنوات "لم تكن لتحدث أبدًا" لو كان رئيسًا في عام 2022.
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