https://sarabic.ae/20250209/الكرملين-يعلق-على-التقارير-الإعلامية-حول-المحادثات-بين-بوتين-وترامب-1097605242.html

الكرملين يعلق على التقارير الإعلامية حول المحادثات بين بوتين وترامب

الكرملين يعلق على التقارير الإعلامية حول المحادثات بين بوتين وترامب

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي المعلومات، حول المحادثة بين زعيمي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد... 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T08:46+0000

2025-02-09T08:46+0000

2025-02-09T08:46+0000

روسيا

الكرملين

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وقال بيسكوف في تعليق لصحيفة "إزفستيا": "بينما يتبلور عمل الإدارة في واشنطن، تنشأ العديد من الاتصالات المختلفة، وتتم هذه الاتصالات عبر قنوات مختلفة، وبالطبع، على خلفية تعدد هذه الاتصالات، قد لا أعرف شيئًا (وجود الاتصال) شخصيًا، لذلك، في هذه الحالة، لا يمكنني تأكيد ذلك أو نفيه".وقالت الصحيفة الأمريكية، إن ترامب، قال من متن الطائرة الرئاسية يوم أمس الجمعة، عندما سئل عن عدد المرات التي تحدث فيها الزعيمان: "من الأفضل ألا أقول ذلك". ولفت ترامب للصحيفة، أن الحرب التي استمرت على مدى ثلاث سنوات "لم تكن لتحدث أبدًا" لو كان رئيسًا في عام 2022.السفير الروسي: العقوبات الأمريكية ضد شركة صناعة النفط الصربية ليس من قبيل المصادفة

https://sarabic.ae/20250209/كيم-جونغ-أون-أمريكا-والغرب-تطيلان-أمد-الأزمة-الأوكرانية-مع-حلم-غير-قابل-للتحقيق-بشأن-روسيا-1097602461.html

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روسيا, الكرملين