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https://sarabic.ae/20250209/-السفير-الروسي-العقوبات-الأمريكية-ضد-شركة-صناعة-النفط-الصربية-ليس-من-قبيل-المصادفة-1097600513.html
السفير الروسي: العقوبات الأمريكية ضد شركة صناعة النفط الصربية ليس من قبيل المصادفة
السفير الروسي: العقوبات الأمريكية ضد شركة صناعة النفط الصربية ليس من قبيل المصادفة
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر بوتسان خارتشينكو، اليوم الأحد، بأن العقوبات الأمريكية ضد شركة "صناعة النفط الصربية "NIS"، خلال فترة الاحتجاجات ليس من قبيل... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T02:20+0000
2025-02-09T02:20+0000
صربيا
روسيا
العالم
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بلغراد - سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع "سبوتنيك": ليس من قبيل المصادفة أن يتم توجيه هذه الضربة بالتحديد خلال فترة الاحتجاجات المتزايدة والاضطرابات الاجتماعية، لأن فشل عمل الشركة يعني بطبيعة الحال صعوبات إضافية، ليس فقط اقتصادية، ولكن اجتماعية أيضا".وفي أعقاب الإعلان الأمريكي عن العقوبات، ذكرت (NIS) شركة روسية – صربية تمتلك مجموعة غازبروم 56.15% من أسهمها، أنها تواصل العمل دون عوائق، حيث تقوم شبكة مصفاة بانشيفو ومحطات الوقود بتزويد السوق الصربية بالمنتجات البترولية كالمعتاد.في وقت سابق، وصف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الاحتجاجات التي تنظمها المعارضة في صربيا منذ فترة، بأنها محاولة من جانب أجهزة الاستخبارات الأجنبية لتدمير البلاد.وتستمر الاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل الطلاب والمعارضة في صربيا منذ نوفمبر 2024. وكان من بين أسباب اندلاعها مصرع 15 شخصا عندما انهار سقف خرساني في محطة السكك الحديدية في مدينة نوفي ساد في الأول من نوفمبر.وقام المتظاهرون بتعطيل عمل العديد من مؤسسات التعليم العالي وأغلقوا الطرق والتقاطعات بشكل شبه يومي.
https://sarabic.ae/20241102/انهيار-سقف-مدخل-محطة-قطارات-في-صربيا-وسقوط-ضحايا-1094431276.html
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صربيا, روسيا, العالم
صربيا, روسيا, العالم

السفير الروسي: العقوبات الأمريكية ضد شركة صناعة النفط الصربية ليس من قبيل المصادفة

02:20 GMT 09.02.2025
© Sputnik . Alexandar Djorovich / الانتقال إلى بنك الصورمسيرة تضامنية مع روسيا في بلغراد، صربيا
مسيرة تضامنية مع روسيا في بلغراد، صربيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© Sputnik . Alexandar Djorovich
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تابعنا عبر
صرح السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر بوتسان خارتشينكو، اليوم الأحد، بأن العقوبات الأمريكية ضد شركة "صناعة النفط الصربية "NIS"، خلال فترة الاحتجاجات ليس من قبيل المصادفة.
بلغراد - سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع "سبوتنيك": ليس من قبيل المصادفة أن يتم توجيه هذه الضربة بالتحديد خلال فترة الاحتجاجات المتزايدة والاضطرابات الاجتماعية، لأن فشل عمل الشركة يعني بطبيعة الحال صعوبات إضافية، ليس فقط اقتصادية، ولكن اجتماعية أيضا".
وتابع، قائلا، "أقصد ارتفاع أسعار الوقود أو بعض أشكال انقطاع الإمدادات. علاوة على ذلك، فإننا نقترب من الربيع. وهنا، بطبيعة الحال، سوف تشعر العديد من طبقات الشعب بالاستياء، وهناك احتمال أن ينضموا إلى هذه الاحتجاجات بمطالبهم وأجندتهم الخاصة".
وفي أعقاب الإعلان الأمريكي عن العقوبات، ذكرت (NIS) شركة روسية – صربية تمتلك مجموعة غازبروم 56.15% من أسهمها، أنها تواصل العمل دون عوائق، حيث تقوم شبكة مصفاة بانشيفو ومحطات الوقود بتزويد السوق الصربية بالمنتجات البترولية كالمعتاد.
في وقت سابق، وصف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الاحتجاجات التي تنظمها المعارضة في صربيا منذ فترة، بأنها محاولة من جانب أجهزة الاستخبارات الأجنبية لتدمير البلاد.
Serbia - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
انهيار سقف مدخل محطة قطارات في صربيا وسقوط ضحايا
2 نوفمبر 2024, 16:13 GMT
وتستمر الاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل الطلاب والمعارضة في صربيا منذ نوفمبر 2024. وكان من بين أسباب اندلاعها مصرع 15 شخصا عندما انهار سقف خرساني في محطة السكك الحديدية في مدينة نوفي ساد في الأول من نوفمبر.
وقام المتظاهرون بتعطيل عمل العديد من مؤسسات التعليم العالي وأغلقوا الطرق والتقاطعات بشكل شبه يومي.
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