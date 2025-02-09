https://sarabic.ae/20250209/-السفير-الروسي-العقوبات-الأمريكية-ضد-شركة-صناعة-النفط-الصربية-ليس-من-قبيل-المصادفة-1097600513.html
السفير الروسي: العقوبات الأمريكية ضد شركة صناعة النفط الصربية ليس من قبيل المصادفة
السفير الروسي: العقوبات الأمريكية ضد شركة صناعة النفط الصربية ليس من قبيل المصادفة
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر بوتسان خارتشينكو، اليوم الأحد، بأن العقوبات الأمريكية ضد شركة "صناعة النفط الصربية "NIS"، خلال فترة الاحتجاجات ليس من قبيل... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T02:20+0000
2025-02-09T02:20+0000
2025-02-09T02:20+0000
صربيا
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/12/1061321633_0:215:2254:1483_1920x0_80_0_0_df1776d8af26d1de44dac2d5345a4326.jpg
بلغراد - سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع "سبوتنيك": ليس من قبيل المصادفة أن يتم توجيه هذه الضربة بالتحديد خلال فترة الاحتجاجات المتزايدة والاضطرابات الاجتماعية، لأن فشل عمل الشركة يعني بطبيعة الحال صعوبات إضافية، ليس فقط اقتصادية، ولكن اجتماعية أيضا".وفي أعقاب الإعلان الأمريكي عن العقوبات، ذكرت (NIS) شركة روسية – صربية تمتلك مجموعة غازبروم 56.15% من أسهمها، أنها تواصل العمل دون عوائق، حيث تقوم شبكة مصفاة بانشيفو ومحطات الوقود بتزويد السوق الصربية بالمنتجات البترولية كالمعتاد.في وقت سابق، وصف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الاحتجاجات التي تنظمها المعارضة في صربيا منذ فترة، بأنها محاولة من جانب أجهزة الاستخبارات الأجنبية لتدمير البلاد.وتستمر الاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل الطلاب والمعارضة في صربيا منذ نوفمبر 2024. وكان من بين أسباب اندلاعها مصرع 15 شخصا عندما انهار سقف خرساني في محطة السكك الحديدية في مدينة نوفي ساد في الأول من نوفمبر.وقام المتظاهرون بتعطيل عمل العديد من مؤسسات التعليم العالي وأغلقوا الطرق والتقاطعات بشكل شبه يومي.
https://sarabic.ae/20241102/انهيار-سقف-مدخل-محطة-قطارات-في-صربيا-وسقوط-ضحايا-1094431276.html
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/12/1061321633_113:0:2254:1606_1920x0_80_0_0_4e184fe6e8379c4cb93af859174a6379.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صربيا, روسيا, العالم
السفير الروسي: العقوبات الأمريكية ضد شركة صناعة النفط الصربية ليس من قبيل المصادفة
صرح السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر بوتسان خارتشينكو، اليوم الأحد، بأن العقوبات الأمريكية ضد شركة "صناعة النفط الصربية "NIS"، خلال فترة الاحتجاجات ليس من قبيل المصادفة.
بلغراد - سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع "سبوتنيك": ليس من قبيل المصادفة أن يتم توجيه هذه الضربة بالتحديد خلال فترة الاحتجاجات المتزايدة والاضطرابات الاجتماعية، لأن فشل عمل الشركة يعني بطبيعة الحال صعوبات إضافية، ليس فقط اقتصادية، ولكن اجتماعية أيضا".
وتابع، قائلا، "أقصد ارتفاع أسعار الوقود أو بعض أشكال انقطاع الإمدادات. علاوة على ذلك، فإننا نقترب من الربيع. وهنا، بطبيعة الحال، سوف تشعر العديد من طبقات الشعب بالاستياء، وهناك احتمال أن ينضموا إلى هذه الاحتجاجات بمطالبهم وأجندتهم الخاصة".
وفي أعقاب الإعلان الأمريكي عن العقوبات، ذكرت (NIS) شركة روسية – صربية تمتلك مجموعة غازبروم 56.15% من أسهمها، أنها تواصل العمل دون عوائق، حيث تقوم شبكة مصفاة بانشيفو ومحطات الوقود بتزويد السوق الصربية بالمنتجات البترولية كالمعتاد.
في وقت سابق، وصف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الاحتجاجات التي تنظمها المعارضة في صربيا منذ فترة، بأنها محاولة من جانب أجهزة الاستخبارات الأجنبية لتدمير البلاد.
وتستمر الاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل الطلاب والمعارضة في صربيا منذ نوفمبر 2024. وكان من بين أسباب اندلاعها مصرع 15 شخصا عندما انهار سقف خرساني في محطة السكك الحديدية
في مدينة نوفي ساد في الأول من نوفمبر.
وقام المتظاهرون بتعطيل عمل العديد من مؤسسات التعليم العالي وأغلقوا الطرق والتقاطعات بشكل شبه يومي.