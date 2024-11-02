https://sarabic.ae/20241102/انهيار-سقف-مدخل-محطة-قطارات-في-صربيا-وسقوط-ضحايا-1094431276.html
انهيار سقف مدخل محطة قطارات في صربيا وسقوط ضحايا
انهيار سقف مدخل محطة قطارات في صربيا وسقوط ضحايا
سبوتنيك عربي
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرين إثر انهيار سقف في محطة سكك حديدية في مدينة نوفي ساد شمالي صربيا، وفتحت السلطات تحقيقا في الواقعة. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T16:13+0000
2024-11-02T16:13+0000
2024-11-02T16:13+0000
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ووقع الحادث، الجمعة، بعدما انهار جزء من سقف مدخل المحطة، وعمل المنقذون حتى الليل واستخدموا آلات بناء ثقيلة لانتشال الجثث والمصابين من تحت الأنقاض.وقال وزير الداخلية إيفيتسا داتشيتش إن السلطات ستحقق مع 20 شخصاً بخصوص الكارثة، بما في ذلك أشخاص من الوزارة المسؤولة ومن شركة تشغيل السكك الحديدية الوطنية.وقال وزير النقل جوران فيسيتش إن التحقيق الذي فتحته السلطات في نوفي ساد سيتضمن هيئة المرور وشركة السكك الحديدية الحكوميتين، وكذلك الائتلاف الصيني الذي تولى تنفيذ أعمال التجديد.وأضاف فيسيتش في بث تلفزيوني: "سيحدد التحقيق.. من اتخذ القرارات ووضع الأختام والتوقيعات، ومن كان مسؤولاً عن مراقبة (جودة) الأعمال".وقال كل من فيسيتش وشركة السكك الحديدية وهيئة المرور والائتلاف الصيني إن الجزء المنهار لم يكن ضمن أعمال التجديد.وجرت أعمال تجديد في 2021 و2022 في محطة المدينة التي تبعد نحو 70 كيلومتراً شمال غربي بلغراد، واستمرت أعمال أصغر نطاقاً حتى يوليو/تموز من هذا العام، حينما قالت وزارة النقل إنه تم استثمار 16 مليون يورو (17.33 مليون دولار) إجمالاً في أعمال التجديد.
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
انهيار سقف مدخل محطة قطارات في صربيا وسقوط ضحايا
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرين إثر انهيار سقف في محطة سكك حديدية في مدينة نوفي ساد شمالي صربيا، وفتحت السلطات تحقيقا في الواقعة.
ووقع الحادث، الجمعة، بعدما انهار جزء من سقف مدخل المحطة
، وعمل المنقذون حتى الليل واستخدموا آلات بناء ثقيلة لانتشال الجثث والمصابين من تحت الأنقاض.
وقال وزير الداخلية إيفيتسا داتشيتش إن السلطات ستحقق مع 20 شخصاً بخصوص الكارثة، بما في ذلك أشخاص من الوزارة المسؤولة ومن شركة تشغيل السكك الحديدية الوطنية.
وقال وزير النقل جوران فيسيتش إن التحقيق الذي فتحته السلطات في نوفي ساد سيتضمن هيئة المرور وشركة السكك الحديدية
الحكوميتين، وكذلك الائتلاف الصيني الذي تولى تنفيذ أعمال التجديد.
وأضاف فيسيتش في بث تلفزيوني: "سيحدد التحقيق.. من اتخذ القرارات ووضع الأختام والتوقيعات، ومن كان مسؤولاً عن مراقبة (جودة) الأعمال".
وقال كل من فيسيتش وشركة السكك الحديدية وهيئة المرور والائتلاف الصيني إن الجزء المنهار لم يكن ضمن أعمال التجديد.
وجرت أعمال تجديد في 2021 و2022 في محطة المدينة التي تبعد نحو 70 كيلومتراً شمال غربي بلغراد، واستمرت أعمال أصغر نطاقاً حتى يوليو/تموز من هذا العام، حينما قالت وزارة النقل إنه تم استثمار 16 مليون يورو (17.33 مليون دولار) إجمالاً في أعمال التجديد.