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https://sarabic.ae/20241102/انقطاع-الكهرباء-شرقي-بنغازي-إثر-اندلاع-حريق-في-محطة-سيدي-منصور-1094406761.html
انقطاع الكهرباء شرقي بنغازي إثر اندلاع حريق في محطة "سيدي منصور"
انقطاع الكهرباء شرقي بنغازي إثر اندلاع حريق في محطة "سيدي منصور"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام ليبية صباح اليوم السبت باندلاع حريق في محطة سيدي منصور بمدينة بنغازي، مما أدى إلى انقطاع كامل للتيار الكهربائي عن الجزء الشرقي من المدينة. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T03:41+0000
2024-11-02T03:42+0000
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‪بنغازي - سبوتنيك. وذكرت قناة "ليبيا الحدث" أن "الحريق بمحطة سيدي منصور تسبب بتلفيات كبيرة أثرت بشكل مباشر على استقرار الشبكة الكهربائية، ما أسفر عن انقطاع واسع النطاق"، مضيفة أن "الجهات المعنية تباشر حاليًا تقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لإعادة تشغيل المحطة وضمان استقرار التيار الكهربائي في المناطق المتضررة".وأشارت وسائل إعلام ليبية أخرى إلى أن "الفرق الفنية باشرت التعامل مع الحادث وتقدير حجم الأضرار في إطار الجهود المبذولة لإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن".يذكر أنه في 27 تموز/ يوليو من العام الجاري، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عن إتمام صيانة محطة "سيدي منصور" في بنغازي وإعادتها للعمل بعد أربع ساعات من الصيانة المكثفة.وبحسب بيان الحكومة، جاءت الصيانة "بناءً على توصيات لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، بهدف حماية مكونات الشبكة الكهربائية وضمان استقرارها".وتضمنت أعمال الصيانة "استبدال الأجزاء التالفة وفحص مسارات الكوابل لضمان سلامتها، تلاها إجراء اختبارات للتأكد من جاهزية المحطة وإعادة شحن المحول لإعادته إلى الخدمة"، وفق بيان الحكومة الليبية.وتغطي محطة سيدي منصور رقعة جغرافية واسعة، بما في ذلك منطقة سيدي خليفة، ومنطقة قصر الطويل، ومنطقة دريانة، ومنطقة المبني الواقعة شرقي مدينة بنغازي.
https://sarabic.ae/20240704/ليبيا-تبحث-سبل-تقديم-الدعم-لمصر-في-مجال-الكهرباء-بهدف-استقرار-الشبكة-العامة-1090469787.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, بنغازي, أخبار بنغازي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, بنغازي, أخبار بنغازي

انقطاع الكهرباء شرقي بنغازي إثر اندلاع حريق في محطة "سيدي منصور"

03:41 GMT 02.11.2024 (تم التحديث: 03:42 GMT 02.11.2024)
© AP Photo / Hassan Ammarأزمة انقطاع الكهرباء في لبنان
أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام ليبية صباح اليوم السبت باندلاع حريق في محطة سيدي منصور بمدينة بنغازي، مما أدى إلى انقطاع كامل للتيار الكهربائي عن الجزء الشرقي من المدينة.
‪بنغازي - سبوتنيك. وذكرت قناة "ليبيا الحدث" أن "الحريق بمحطة سيدي منصور تسبب بتلفيات كبيرة أثرت بشكل مباشر على استقرار الشبكة الكهربائية، ما أسفر عن انقطاع واسع النطاق"، مضيفة أن "الجهات المعنية تباشر حاليًا تقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لإعادة تشغيل المحطة وضمان استقرار التيار الكهربائي في المناطق المتضررة".
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، 4 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
ليبيا تبحث سبل تقديم الدعم لمصر في مجال الكهرباء بهدف استقرار الشبكة العامة
4 يوليو, 15:45 GMT
وأشارت وسائل إعلام ليبية أخرى إلى أن "الفرق الفنية باشرت التعامل مع الحادث وتقدير حجم الأضرار في إطار الجهود المبذولة لإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن".
يذكر أنه في 27 تموز/ يوليو من العام الجاري، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عن إتمام صيانة محطة "سيدي منصور" في بنغازي وإعادتها للعمل بعد أربع ساعات من الصيانة المكثفة.
وبحسب بيان الحكومة، جاءت الصيانة "بناءً على توصيات لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، بهدف حماية مكونات الشبكة الكهربائية وضمان استقرارها".
وتضمنت أعمال الصيانة "استبدال الأجزاء التالفة وفحص مسارات الكوابل لضمان سلامتها، تلاها إجراء اختبارات للتأكد من جاهزية المحطة وإعادة شحن المحول لإعادته إلى الخدمة"، وفق بيان الحكومة الليبية.
وتغطي محطة سيدي منصور رقعة جغرافية واسعة، بما في ذلك منطقة سيدي خليفة، ومنطقة قصر الطويل، ومنطقة دريانة، ومنطقة المبني الواقعة شرقي مدينة بنغازي.
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