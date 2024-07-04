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ليبيا تبحث سبل تقديم الدعم لمصر في مجال الكهرباء بهدف استقرار الشبكة العامة
ليبيا تبحث سبل تقديم الدعم لمصر في مجال الكهرباء بهدف استقرار الشبكة العامة
سبوتنيك عربي
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T15:45+0000
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كما بحث الطرفان "التعاون في تنفيذ المشروع الوطني للصرف الصحي الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الملف الهام"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.كما استعرض الدبيبة ومدبولي "نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المنعقدة في 2021 في القاهرة، والتنسيق لعقد الاجتماع القادم لزيادة التعاون وتعزيز الاستثمار".وناقش الجانبان "دعم القطاع الخاص بالبلدين، وعقد المعارض والمؤتمرات للصناعات المصرية والليبية، وتشكيل مجلس رجال الأعمال المصريين الليبيين، تحت إشراف الحكومتين وتقديم الدعم اللازم لهم"، بحسب البيان.وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفي مدبولي، قد قدم اعتذاره للمصريين، في الآونة الأخيرة، عن انقطاع الكهرباء، مؤكدا أن "الحكومة تعي بالأزمة تماما"، وقال إن "مصر ستتمكن من الوقف الكامل لتخفيف الأحمال بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو/ تموز المقبل"، مؤكدًا الاستمرار في تخفيف الأحمال لـ3 ساعات خلال الأسبوع الجاري على أن يتم تخفيضها إلى ساعتين بداية من الأسبوع المقبل.وأضاف مدبولي: "تجاوزنا الأزمة المالية الخانقة ويتبقى لنا حل أزمة الكهرباء ولدينا خطة لعلاجها"، متابعًا: "شغلنا الشاغل أن نصل إلى حل حاسم لأزمة انقطاع الكهرباء وخصوصا بعد انقطاعات الأمس".وكان مصدر مصري رفيع المستوى قال إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهاته للحكومة بالتركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن".
https://sarabic.ae/20240704/رئيس-وزراء-مصر-تعاقدنا-على-جميع-الشحنات-الكافية-لإنهاء-انقطاع-الكهرباء-في-الصيف-1090447031.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

ليبيا تبحث سبل تقديم الدعم لمصر في مجال الكهرباء بهدف استقرار الشبكة العامة

15:45 GMT 04.07.2024 (تم التحديث: 15:54 GMT 04.07.2024)
© Photo / Sputnikرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، 4 يوليو/ تموز 2024
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، 4 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© Photo / Sputnik
تابعنا عبر
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء، بهدف استقرار الشبكة العامة، وتفعيل الربط الكهربائي بين البلدين.
كما بحث الطرفان "التعاون في تنفيذ المشروع الوطني للصرف الصحي الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الملف الهام"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
كما استعرض الدبيبة ومدبولي "نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المنعقدة في 2021 في القاهرة، والتنسيق لعقد الاجتماع القادم لزيادة التعاون وتعزيز الاستثمار".
وناقش الجانبان "دعم القطاع الخاص بالبلدين، وعقد المعارض والمؤتمرات للصناعات المصرية والليبية، وتشكيل مجلس رجال الأعمال المصريين الليبيين، تحت إشراف الحكومتين وتقديم الدعم اللازم لهم"، بحسب البيان.
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
رئيس وزراء مصر: تعاقدنا على جميع الشحنات الكافية لإنهاء انقطاع الكهرباء في الصيف
11:16 GMT
وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفي مدبولي، قد قدم اعتذاره للمصريين، في الآونة الأخيرة، عن انقطاع الكهرباء، مؤكدا أن "الحكومة تعي بالأزمة تماما"، وقال إن "مصر ستتمكن من الوقف الكامل لتخفيف الأحمال بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو/ تموز المقبل"، مؤكدًا الاستمرار في تخفيف الأحمال لـ3 ساعات خلال الأسبوع الجاري على أن يتم تخفيضها إلى ساعتين بداية من الأسبوع المقبل.
وأضاف مدبولي: "تجاوزنا الأزمة المالية الخانقة ويتبقى لنا حل أزمة الكهرباء ولدينا خطة لعلاجها"، متابعًا: "شغلنا الشاغل أن نصل إلى حل حاسم لأزمة انقطاع الكهرباء وخصوصا بعد انقطاعات الأمس".
وأكد رئيس الحكومة المكلف أن "مشكلة أزمة انقطاع الكهرباء في مصر ستحل في نهاية عام 2024"، مشيرًا إلى أن شهر يونيو/ حزيران الحالي شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة، ما تسبب في زيادة مدة تخفيف الأحمال.
وكان مصدر مصري رفيع المستوى قال إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهاته للحكومة بالتركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن".
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