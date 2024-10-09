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https://sarabic.ae/20241009/كوريا-الشمالية-تعلن-قطع-جميع-الطرق-والسكك-الحديدية-المرتبطة-بكوريا-الجنوبية-1093566635.html
كوريا الشمالية تعلن قطع جميع الطرق والسكك الحديدية المرتبطة بكوريا الجنوبية
كوريا الشمالية تعلن قطع جميع الطرق والسكك الحديدية المرتبطة بكوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة لكوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أنها ستقوم بقطع جميع الطرق والسكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية اعتبارًا من اليوم. 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T02:07+0000
2024-10-09T02:07+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
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وقالت هيئة الأركان العامة لجيش الشعب الكوري في تقرير نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "سيتم إطلاق مشروع في التاسع من أكتوبر لقطع جميع الطرق والسكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية، وتعزيز المناطق ذات الصلة في جانبنا بهياكل دفاعية قوية".يأتي هذا الإعلان في ظل التوترات المستمرة في شبه الجزيرة الكورية وفي أعقاب كشف كوريا الشمالية عن صور لأول مرة لمنشأة تخصيب اليورانيوم، حيث ظهر كيم وهو يتفقد الموقع ويدعو إلى زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لتعزيز الترسانة النووية للبلاد.وتشهد العلاقات بين كوريا الشمالية والجنوبية أدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ في الآونة الأخيرة عن نشر 250 منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية على حدودها الجنوبية.
https://sarabic.ae/20241003/زعيم-كوريا-الشمالية-سنستخدم-الأسلحة-النووية-إذا-هاجمت-كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-بلادنا-1093417280.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

كوريا الشمالية تعلن قطع جميع الطرق والسكك الحديدية المرتبطة بكوريا الجنوبية

02:07 GMT 09.10.2024
© AP Photo / Ahn Young-joonكوريا الشمالية ترسل بالونات قمامة لكوريا الجنوبية، 5 سبتمبر/ أيلول 2024
كوريا الشمالية ترسل بالونات قمامة لكوريا الجنوبية، 5 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
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أعلنت القوات المسلحة لكوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أنها ستقوم بقطع جميع الطرق والسكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية اعتبارًا من اليوم.
وقالت هيئة الأركان العامة لجيش الشعب الكوري في تقرير نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "سيتم إطلاق مشروع في التاسع من أكتوبر لقطع جميع الطرق والسكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية، وتعزيز المناطق ذات الصلة في جانبنا بهياكل دفاعية قوية".
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
زعيم كوريا الشمالية يهدد باستخدام الأسلحة النووية "دون تردد" إذا تعرضت بلاده لهجوم
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يأتي هذا الإعلان في ظل التوترات المستمرة في شبه الجزيرة الكورية وفي أعقاب كشف كوريا الشمالية عن صور لأول مرة لمنشأة تخصيب اليورانيوم، حيث ظهر كيم وهو يتفقد الموقع ويدعو إلى زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لتعزيز الترسانة النووية للبلاد.
وتشهد العلاقات بين كوريا الشمالية والجنوبية أدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ في الآونة الأخيرة عن نشر 250 منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية على حدودها الجنوبية.
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