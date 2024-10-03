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https://sarabic.ae/20241003/زعيم-كوريا-الشمالية-سنستخدم-الأسلحة-النووية-إذا-هاجمت-كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-بلادنا-1093417280.html
زعيم كوريا الشمالية: سنستخدم الأسلحة النووية إذا هاجمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بلادنا
زعيم كوريا الشمالية: سنستخدم الأسلحة النووية إذا هاجمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بلادنا
سبوتنيك عربي
صرّح زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن قواته ستستخدم الأسلحة النووية "دون تردد" إذا تعرضت أراضي بيونغ يانغ لهجوم من كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة. 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T23:35+0000
2024-10-03T23:36+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وقال كيم، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية: "إذا حاول العدو... استخدام القوة العسكرية للتعدي على سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية... فإن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستستخدم دون تردد كل قواتها الهجومية التي تمتلكها، بما في ذلك الأسلحة النووية".وجاءت تصريحات كيم يوم الأربعاء أثناء تفقده لقاعدة تدريب عسكرية لقوات العمليات الخاصة غرب بيونغ يانغ، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء.وتأتي هذه التصريحات بعد استعراض عسكري أقامته كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث هدد رئيسها يون سوك يول بـ"نهاية النظام الكوري الشمالي" إذا استخدمت بيونغ يانغ الأسلحة النووية.وقال يون:وأضاف: "سيكون ذلك اليوم هو نهاية نظام كوريا الشمالية"، في كلمة ألقاها أمام آلاف الجنود في قاعدة سيول الجوية.وفي رده على هذه التصريحات، وصف كيم زعيم كوريا الجنوبية بأنه "دمية" و"رجل غير طبيعي"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية.وأشار كيم أيضًا في تصريحاته إلى تحالف كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، شريكها العسكري الرئيسي.يشار إلى أن عشرات الآلاف من القوات الأمريكية تتمركز في كوريا الجنوبية، التي لا تمتلك أسلحة نووية وتعتمد على المظلة النووية الأمريكية.تأتي هذه التطورات في أعقاب كشف كوريا الشمالية عن صور لأول مرة لمنشأة تخصيب اليورانيوم، حيث ظهر كيم وهو يتفقد الموقع ويدعو إلى زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لتعزيز الترسانة النووية للبلاد.ورغم العقوبات الدولية المفروضة على برامج الأسلحة المحظورة، أجرت كوريا الشمالية أول اختبار نووي لها في عام 2006، ولم تكشف عن تفاصيل منشأة التخصيب علنًا من قبل.تشهد العلاقات بين كوريا الشمالية والجنوبية أدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ مؤخرًا عن نشر 250 منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية على حدودها الجنوبية.
https://sarabic.ae/20240923/الأمن-الوطني-في-كوريا-الجنوبية-لا-يستبعد-إجراء-الشمال-تجربة-نووية-في-هذا-الموعد-1093025304.html
https://sarabic.ae/20240923/كوريا-الجنوبية-تهدد-بـإجراءات-عسكرية-صارمة-ردا-على-بالونات-النفايات-من-جارتها-الشمالية-1093016815.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

زعيم كوريا الشمالية: سنستخدم الأسلحة النووية إذا هاجمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بلادنا

23:35 GMT 03.10.2024 (تم التحديث: 23:36 GMT 03.10.2024)
© Sputnik . Vladimir Melnikov  / الانتقال إلى بنك الصورالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© Sputnik . Vladimir Melnikov
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صرّح زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن قواته ستستخدم الأسلحة النووية "دون تردد" إذا تعرضت أراضي بيونغ يانغ لهجوم من كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة.
وقال كيم، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية: "إذا حاول العدو... استخدام القوة العسكرية للتعدي على سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية... فإن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستستخدم دون تردد كل قواتها الهجومية التي تمتلكها، بما في ذلك الأسلحة النووية".
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وجاءت تصريحات كيم يوم الأربعاء أثناء تفقده لقاعدة تدريب عسكرية لقوات العمليات الخاصة غرب بيونغ يانغ، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء.
وتأتي هذه التصريحات بعد استعراض عسكري أقامته كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث هدد رئيسها يون سوك يول بـ"نهاية النظام الكوري الشمالي" إذا استخدمت بيونغ يانغ الأسلحة النووية.
وقال يون:
"إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام الأسلحة النووية، فإنها ستواجه ردًا حازمًا وساحقًا من جيشنا وتحالف الولايات المتحدة وجمهورية كوريا".
وأضاف: "سيكون ذلك اليوم هو نهاية نظام كوريا الشمالية"، في كلمة ألقاها أمام آلاف الجنود في قاعدة سيول الجوية.
وفي رده على هذه التصريحات، وصف كيم زعيم كوريا الجنوبية بأنه "دمية" و"رجل غير طبيعي"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية.
وأشار كيم أيضًا في تصريحاته إلى تحالف كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، شريكها العسكري الرئيسي.
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يشار إلى أن عشرات الآلاف من القوات الأمريكية تتمركز في كوريا الجنوبية، التي لا تمتلك أسلحة نووية وتعتمد على المظلة النووية الأمريكية.
تأتي هذه التطورات في أعقاب كشف كوريا الشمالية عن صور لأول مرة لمنشأة تخصيب اليورانيوم، حيث ظهر كيم وهو يتفقد الموقع ويدعو إلى زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لتعزيز الترسانة النووية للبلاد.
ورغم العقوبات الدولية المفروضة على برامج الأسلحة المحظورة، أجرت كوريا الشمالية أول اختبار نووي لها في عام 2006، ولم تكشف عن تفاصيل منشأة التخصيب علنًا من قبل.
تشهد العلاقات بين كوريا الشمالية والجنوبية أدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ مؤخرًا عن نشر 250 منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية على حدودها الجنوبية.
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