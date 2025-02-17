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https://sarabic.ae/20250217/تقرير-غربي-أوروبا-تلقت-هزيمة-ساحقة-من-روسيا-1097847108.html
تقرير غربي: أوروبا تلقت هزيمة ساحقة من روسيا
تقرير غربي: أوروبا تلقت هزيمة ساحقة من روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير إيطالي، بأنه على الرغم من أن العملية العسكرية الخاصة لم تنته بعد، فإن روسيا ألحقت بالفعل هزيمة ساحقة بالدول الأوروبية الداعمة لنظام كييف، والتي لا... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T05:44+0000
2025-02-17T05:44+0000
روسيا
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وقال التقرير: "بعد أن جروا دول وشعوب أوروبا إلى حرب انتحارية بأيدي غيرهم، والتي يمكن أن تخسر فيها أوروبا كل شيء، من الأهمية الجيوسياسية إلى استيراد الموارد الاستراتيجية، ومن التجارة الخارجية إلى أبسط الإنجازات الديمقراطية الأكثر أساسية والأوهام الليبرالية، فإن القادة الأوروبيين قد هزموا، لقد خسروا في كل شيء".وبحسب صحيفة "أنتيديبلوماتيكو" الإيطالية، فإنه "ستكون النتيجة هي دفن ما يسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد، أي النظام الدولي الليبرالي".وتابعت: "من غير الواضح ما إذا كانوا (دول الاتحاد الأوروبي) يبكون أكثر بسبب الهزيمة أو بسبب خسارة سيدهم (الولايات المتحدة الأمريكية)".وفي وقت سابق، قال جي.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الزعماء الأوروبيين يتجاهلون مواطنيهم وكأنهم "حيوانات مدربة"، ولا يستمعون إلى الناخبين، ويقمعون أو يلغون الانتخابات بناء على "شكوك واهية"، كما في رومانيا.وبحسب فانس، فإن روسيا أو الصين، ليستا من يشكل تهديداً لأوروبا، بل أوروبا نفسها هي التي تهدد نفسها. وكان الحاضرون يستمعون إليه في صمت ولم يصفقوا له تقريبًا. وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه استمع إلى خطاب نائبه ووصفه بأنه جيد، محذرًا أوروبا من ضرورة توخي الحذر.مستشار ترامب: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله في ساحة المعركةإعلام: أوكرانيا دمرت الاتحاد الأوروبي ومصيره بيد موسكو وواشنطنشولتس ردا على نائب ترامب: لن نقبل بتدخل أحد في شؤوننا الداخلية
https://sarabic.ae/20250217/برلماني-ألماني-ترامب-سيعيد-أوروبا-إلى-وضعها-الطبيعي-وسيراعي-مصالح-روسيا-1097846853.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

تقرير غربي: أوروبا تلقت هزيمة ساحقة من روسيا

05:44 GMT 17.02.2025
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© Sputnik . Kirill Kallinikov
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أفاد تقرير إيطالي، بأنه على الرغم من أن العملية العسكرية الخاصة لم تنته بعد، فإن روسيا ألحقت بالفعل هزيمة ساحقة بالدول الأوروبية الداعمة لنظام كييف، والتي لا يمكنها إلا أن تقبل وضعها المؤسف.
وقال التقرير: "بعد أن جروا دول وشعوب أوروبا إلى حرب انتحارية بأيدي غيرهم، والتي يمكن أن تخسر فيها أوروبا كل شيء، من الأهمية الجيوسياسية إلى استيراد الموارد الاستراتيجية، ومن التجارة الخارجية إلى أبسط الإنجازات الديمقراطية الأكثر أساسية والأوهام الليبرالية، فإن القادة الأوروبيين قد هزموا، لقد خسروا في كل شيء".

وأشار إلى أن "أوروبا لم تفشل فقط في تحقيق أي من أهدافها في حماسها الأعمى لهزيمة روسيا، بل فشلت أيضًا في ملاحظة كيف أنها توقفت عن اللعب، وفقًا لقواعدها الخاصة".

وبحسب صحيفة "أنتيديبلوماتيكو" الإيطالية، فإنه "ستكون النتيجة هي دفن ما يسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد، أي النظام الدولي الليبرالي".

وأوضحت أنه على خلفية الحديث عن ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا، والخطاب المتشدد للبيت الأبيض تجاه أوروبا، فإن دول الاتحاد الأوروبي نفسها لا تفهم أي سيناريو سيكون الأكثر ملاءمة لها.

وتابعت: "من غير الواضح ما إذا كانوا (دول الاتحاد الأوروبي) يبكون أكثر بسبب الهزيمة أو بسبب خسارة سيدهم (الولايات المتحدة الأمريكية)".
البرلمان الألماني (البوندستاغ) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
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04:54 GMT
وفي وقت سابق، قال جي.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الزعماء الأوروبيين يتجاهلون مواطنيهم وكأنهم "حيوانات مدربة"، ولا يستمعون إلى الناخبين، ويقمعون أو يلغون الانتخابات بناء على "شكوك واهية"، كما في رومانيا.
وبحسب فانس، فإن روسيا أو الصين، ليستا من يشكل تهديداً لأوروبا، بل أوروبا نفسها هي التي تهدد نفسها. وكان الحاضرون يستمعون إليه في صمت ولم يصفقوا له تقريبًا. وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه استمع إلى خطاب نائبه ووصفه بأنه جيد، محذرًا أوروبا من ضرورة توخي الحذر.
مستشار ترامب: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله في ساحة المعركة
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