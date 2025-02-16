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إعلام: أوكرانيا دمرت الاتحاد الأوروبي ومصيره بيد موسكو وواشنطن
إعلام: أوكرانيا دمرت الاتحاد الأوروبي ومصيره بيد موسكو وواشنطن
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام ألمانية أن الاتحاد الأوروبي خسر الحرب في أوكرانيا وسوف يضطر الآن إلى مشاهدة كيف ستقرر روسيا والولايات المتحدة مصير أوكرانيا. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T04:25+0000
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وقالت التقارير: "هذا فشل استراتيجي وسياسي من الدرجة الأولى".وتابعت صحيفة "هاندلسبلات": "أوروبا خسرت هذه الحرب، ليس عسكريا، ولكن استراتيجيا. لا ينبغي أن يتفاجأ (الاتحاد الأوروبي) إذا سمح للآخرين بتحديد مستقبله".ويوم الجمعة الماضي، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث وجه انتقادات حادة للدول الأوروبية. وحث حكومات الغرب على مراعاة آراء مواطنيها وعدم التعامل معهم كـ"حيوانات مدرَّبة" أو كتروس في الاقتصاد العالمي.ووفقا له فإن التهديد الرئيسي لأوروبا لا يأتي من روسيا والصين، بل يكمن داخلها. واستشهد بإلغاء نتائج الانتخابات في رومانيا وخطر تكرار هذا السيناريو في ألمانيا.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب محادثة هاتفية يوم الأربعاء الماضي، استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ناقش الزعيمان قضايا تتعلق بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين الموقوفين والمعتقلين، بالإضافة إلى تسوية الوضع في أوكرانيا. وأشار إلى أن واشنطن هي الطرف الرئيسي لموسكو في قضايا تسوية الوضع في أوكرانيا.ستارمر: أوروبا يجب أن تتولى دورا أكبر في حلف شمال الأطلسيأستاذ بالعلاقات الدولية: تحول كبير في السياسة الأمريكية وكييف تلعب "لعبة خطيرة"الكرملين: الرياض مكان محتمل للقاء بوتين وترامب
https://sarabic.ae/20250210/ماكرون-يحث-ترامب-على-عدم-الإضرار-باقتصاد-الاتحاد-الأوروبي-1097624611.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

إعلام: أوكرانيا دمرت الاتحاد الأوروبي ومصيره بيد موسكو وواشنطن

04:25 GMT 16.02.2025 (تم التحديث: 04:26 GMT 16.02.2025)
© Fotolia / Andrea Izzottiعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
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أكدت وسائل إعلام ألمانية أن الاتحاد الأوروبي خسر الحرب في أوكرانيا وسوف يضطر الآن إلى مشاهدة كيف ستقرر روسيا والولايات المتحدة مصير أوكرانيا.
وقالت التقارير: "هذا فشل استراتيجي وسياسي من الدرجة الأولى".

وأوضحت الصحيفة أن "الدول الأوروبية، في محاولتها دعم كييف، فشلت في تحقيق أي من الأهداف التي حددتها، بل تسببت فقط في إلحاق ضرر جسيم بنفسها لدرجة أنها لن تكون قادرة حتى على التخطيط لمستقبلها والدفاع عن مصالحها، تلك التي لن تؤخذ في الاعتبار من قبل موسكو أو واشنطن".

وتابعت صحيفة "هاندلسبلات": "أوروبا خسرت هذه الحرب، ليس عسكريا، ولكن استراتيجيا. لا ينبغي أن يتفاجأ (الاتحاد الأوروبي) إذا سمح للآخرين بتحديد مستقبله".
ويوم الجمعة الماضي، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث وجه انتقادات حادة للدول الأوروبية. وحث حكومات الغرب على مراعاة آراء مواطنيها وعدم التعامل معهم كـ"حيوانات مدرَّبة" أو كتروس في الاقتصاد العالمي.
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ووفقا له فإن التهديد الرئيسي لأوروبا لا يأتي من روسيا والصين، بل يكمن داخلها. واستشهد بإلغاء نتائج الانتخابات في رومانيا وخطر تكرار هذا السيناريو في ألمانيا.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب محادثة هاتفية يوم الأربعاء الماضي، استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ناقش الزعيمان قضايا تتعلق بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين الموقوفين والمعتقلين، بالإضافة إلى تسوية الوضع في أوكرانيا. وأشار إلى أن واشنطن هي الطرف الرئيسي لموسكو في قضايا تسوية الوضع في أوكرانيا.
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