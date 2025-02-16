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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250216/-ستارمر-أوروبا-يجب-أن-تتولى-دورا-أكبر-في-حلف-شمال-الأطلسي-1097817258.html
ستارمر: أوروبا يجب أن تتولى دورا أكبر في حلف شمال الأطلسي
ستارمر: أوروبا يجب أن تتولى دورا أكبر في حلف شمال الأطلسي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مستعد لحضور قمة طارئة لقادة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها غدا الاثنين في باريس. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T02:57+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
بريطانيا
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي ومصادر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا زعماء أوروبيين إلى قمة طارئة في باريس يوم الاثنين لمناقشة التحديات التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وذكرت التقارير، أن ستارمر مستعد للانضمام إلى زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة طارئة يوم الاثنين بعد أن حثتهم الولايات المتحدة على تقديم "أفكار"، أو تهميشهم من المحادثات بشأن خطط السلام لأوكرانيا.وفي وقت سابق، أصر زعماء أوروبيين في بروكسل على مشاركة كييف والاتحاد الأوروبي في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، والتي بدونها "لن ينجح اتفاق السلام".وبدوره، أيد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته محادثات السلام بشأن أوكرانيا ونصح الأوروبيين بـ"التوقف عن الشكوى"، من عدم دعوتهم إلى طاولة المفاوضات والبدء في طرح مبادرات محددة للتسوية السلمية.أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن محادثة هاتفية مع ترامب في 12 فبراير/شباط، استمرت قرابة ساعة ونصف. وناقشا القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250215/مسؤول-أوكراني-أوكرانيا-لم-ترسل-مفاوضين-إلى-المملكة-العربية-السعودية-1097816620.html
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بريطانيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
بريطانيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا

ستارمر: أوروبا يجب أن تتولى دورا أكبر في حلف شمال الأطلسي

02:57 GMT 16.02.2025
© Benjamin Cremelرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Benjamin Cremel
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مستعد لحضور قمة طارئة لقادة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها غدا الاثنين في باريس.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي ومصادر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا زعماء أوروبيين إلى قمة طارئة في باريس يوم الاثنين لمناقشة التحديات التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكرت التقارير، أن ستارمر مستعد للانضمام إلى زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة طارئة يوم الاثنين بعد أن حثتهم الولايات المتحدة على تقديم "أفكار"، أو تهميشهم من المحادثات بشأن خطط السلام لأوكرانيا.

ونقلت التقارير، أيضًا عن رئيس الوزراء البريطاني قوله، إن أوروبا يجب أن "تتولى دورًا أكبر في حلف شمال الأطلسي".

وفي وقت سابق، أصر زعماء أوروبيين في بروكسل على مشاركة كييف والاتحاد الأوروبي في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، والتي بدونها "لن ينجح اتفاق السلام".
وبدوره، أيد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته محادثات السلام بشأن أوكرانيا ونصح الأوروبيين بـ"التوقف عن الشكوى"، من عدم دعوتهم إلى طاولة المفاوضات والبدء في طرح مبادرات محددة للتسوية السلمية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
مسؤول أوكراني: كييف لم ترسل مفاوضين إلى المملكة العربية السعودية
أمس, 22:40 GMT
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن محادثة هاتفية مع ترامب في 12 فبراير/شباط، استمرت قرابة ساعة ونصف. وناقشا القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.
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